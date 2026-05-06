Інтерфакс-Україна
Події
07:30 06.05.2026

ОВА: У Харкові внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, пошкоджено приватні будинки

У Новобаварському районі Харкова зафіксовано ворожий удар, унаслідок якого постраждали двоє людей та пошкоджено житлові будинки, повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Постраждала 48-річна жінка, в якої було діагностовано гостру реакцію на стрес", – зазначив очільник ОВА у дописі, оприлюдненому в Телеграм ранком середи.

Згодом Синєгубов додав: "Ще одна людина звернулася по допомогу до лікарів після обстрілу в Новобаварському районі".

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено також три приватні будинки.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

