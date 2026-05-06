Трамп заявив про тимчасове призупинення руху суден через Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп заявив про тимчасове призупинення проекту "Свобода", що передбачає рух суден через Ормузьку протоку, на тлі переговорного процесу з Іраном.
Як повідомив Трамп, рішення ухвалене на прохання Пакистану та інших країн і пов'язане з, за його словами, величезним військовим успіхом, якого США досягли під час кампанії проти Ірану, а також із прогресом у досягненні потенційної остаточної угоди з іранськими представниками.
"На прохання Пакистану та інших країн, враховуючи величезний військовий успіх, якого ми досягли під час кампанії проти Ірану, а також той факт, що було досягнуто значного прогресу в досягненні повної і остаточної угоди з представниками Ірану, ми дійшли взаємної згоди про те, що, хоча блокада залишатиметься в повній силі, проект "Свобода" (рух суден через Ормузьку протоку) буде призупинено на короткий період часу для того, щоб з'ясувати, чи може ця угода бути доопрацьована і підписана"", – йдеться в заяві, оприлюдненій президентом США Дональдом Трампом у соціальній мережі Truth Social.