07:19 06.05.2026

Трамп заявив про тимчасове призупинення руху суден через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив про тимчасове призупинення проекту "Свобода", що передбачає рух суден через Ормузьку протоку, на тлі переговорного процесу з Іраном.

Як повідомив Трамп, рішення ухвалене на прохання Пакистану та інших країн і пов'язане з, за його словами, величезним військовим успіхом, якого США досягли під час кампанії проти Ірану, а також із прогресом у досягненні потенційної остаточної угоди з іранськими представниками.

"На прохання Пакистану та інших країн, враховуючи величезний військовий успіх, якого ми досягли під час кампанії проти Ірану, а також той факт, що було досягнуто значного прогресу в досягненні повної і остаточної угоди з представниками Ірану, ми дійшли взаємної згоди про те, що, хоча блокада залишатиметься в повній силі, проект "Свобода" (рух суден через Ормузьку протоку) буде призупинено на короткий період часу для того, щоб з'ясувати, чи може ця угода бути доопрацьована і підписана"", – йдеться в заяві, оприлюдненій президентом США Дональдом Трампом у соціальній мережі Truth Social.

 

07:03 06.05.2026
Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні під час телефонної розмови – Держдеп

05:31 06.05.2026
У США допускають можливість відновлення бойових дій з Іраном на тлі напруження в Ормузькій протоці – ЗМІ

23:59 05.05.2026
Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

22:55 05.05.2026
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на $373,6 млн

18:51 05.05.2026
В Ормузькій протоці немає руху комерційних суден – ЗМІ

15:34 05.05.2026
США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

13:15 05.05.2026
Україна рішуче засуджує нещодавні атаки Ірану на цивільну інфраструктуру в ОАЕ – Сибіга

13:14 05.05.2026
Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

10:13 05.05.2026
Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

09:36 05.05.2026
ВМС США перехопили 50 пов'язаних з Іраном торговельних суден від початку блокади – CENTCOM

