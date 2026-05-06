6 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 травня в Україні відзначають День піхоти.

Ще сьогодні Міжнародний день коучингу, Міжнародний день проти дієти, День розмальовки, День без домашніх завдань.

У Болгарії, Грузії, Чорногорії - День святого Георгія Побідоносця, у Габоні, Лівані, Сирії - День мучеників, у Данії - День кави, у Туреччині - свято Зустрічі Весни, у США - День медсестер, День напоїв, День організатора зустрічей і зібрань, у Великій Британії - Травневе свято.

Віряни вшановують пам'ять святого Йова.

День 1533 Російська агресія - Day 1533 Russian aggression

День піхоти

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 19.04.2019 р. № 152/2019.

Саме цього дня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася битва, в якій перемогу над поляками здобуло Військо Запорозьке. На чолі стояв Богдан Хмельницький. Ця битва увійшла в історію, адже для козаків вона стала першою переможною в Національно-визвольній війні.

Міжнародний день коучингу

Ініціатива заснування цієї події походить від сертифікованого майстер-коуча зі США Джеррі Удельсона. Головна мета дня - донести особливе значення цієї професії як засобу професійного та особистісного розвитку.

Міжнародний день проти дієти

Британська феміністка Мері Еванс Янг, яка очолює групу "Руйнівники дієт", заснувала цей день 1992 року, після того, як позбулася анорексії. Жінка почала активно допомагати всім тим, хто також переносить цю хворобу, вчила людей любити себе і своє тіло незалежно від зовнішнього вигляду і кілограмів.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Роберта Едвіна Пірі (1856–1920), американського інженера, полярного дослідника;

170 років від дня народження Зігмунда Фрейда (Зиґмунда Фройда, Зигмунда Фройда) (1856–1939), австрійського психіатра, психолога, невропатолога, який розвинув методику вільних асоціацій та тлумачення сновидінь, покладену в основу психоаналізу, сформулював концепцію структури психіки;

105 років від дня народження Олександри Федорівни Селюченко (1921–1987), української керамістки, майстрині глиняної іграшки;

90 років від дня народження Миколи Михайловича Фещенка (1936–2022), українського архітектора;

70 років від дня заснування (1956) Державного закладу "Луганський державний медичний університет" (на той час – Луганський медичний інститут; з квітня 2022 р. евакуйовано до м. Рівне).

Ще цього дня:

1920 - Завершився Перший зимовий похід Армії УНР, за час якого армія пройшла 2500 км, воювала проти білих і червоних, попри хвороби та холод, вистояла і вдало виконала завдання;

1944 - Британці випустили з в'язниці Махатму Ганді;

1953 - Американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував "штучне серце-легені";

1990 - Відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією;

1992 - Ухвалено конституцію республіки Крим;

1994 - Урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією - Євротунель;

2023 - Коронація Чарльза III і королеви-консорта Камілли.

Церковне свято

Святого Йова

Йов, пам'ять якого відзначають цього дня, - християнський святий, якого вважають найбільшим праведником, взірцем віри й терпіння. У нього було семеро синів і три дочки; сім'я була багата, дружна і щаслива. Сатана, який позаздрив такому благополуччю, став переконувати Бога в тому, що Йов праведний лише завдяки своєму земному щастю. Бог дозволив Сатані випробувати Йова. Диявол відібрав у праведника все, включно з дітьми, але Йов залишився вірним Богові.

Іменини:

Денис, Варвара.

З прикмет цього дня:

Велика роса вранці: до багатого врожаю огірків та трави. Ясний день: врожай огірків буде великим. Тепла погода: свідчить про швидкий прихід літа. Птахи весело співають: найближчими днями буде гарна погода. Дощ під час прогулянки: чекайте багато трави та багатий сінокіс. Якщо тварини поводяться неспокійно: слід чекати зміни погоди.

