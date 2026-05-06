У США допускають можливість відновлення бойових дій з Іраном на тлі напруження в Ормузькій протоці – ЗМІ

Деякі американські та ізраїльські посадовці не виключають, що президент США Дональд Трамп може ухвалити рішення про відновлення бойових дій проти Ірану вже цього тижня, якщо дипломатичний глухий кут навколо ситуації в Ормузькій протоці не буде подолано, повідомляє портал Axios.

Як зазначається, високопоставлений чиновник адміністрації Трампа у неділю передав Ірану попередження про майбутню операцію США з "супроводу" суден через Ормузьку протоку та закликав Тегеран не втручатися. За даними порталу, цей крок мав на меті зменшити ризик ескалації.

"…деякі американські та ізраїльські чиновники вважають, що президент Трамп може віддати наказ відновити війну вже цього тижня, якщо дипломатичний глухий кут триватиме", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх і цілей, наголосивши, що Сполучені Штати не зацікавлені в подальшій ескалаці та віддають перевагу мирному врегулюванню ситуаці шляхом переговорів і досягнення відповідних домовленостей.

Джерело: https://www.axios.com/2026/05/05/iran-strait-hormuz-operation-trump-warning