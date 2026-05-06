Інтерфакс-Україна
05:31 06.05.2026

У США допускають можливість відновлення бойових дій з Іраном на тлі напруження в Ормузькій протоці – ЗМІ

Деякі американські та ізраїльські посадовці не виключають, що президент США Дональд Трамп може ухвалити рішення про відновлення бойових дій проти Ірану вже цього тижня, якщо дипломатичний глухий кут навколо ситуації в Ормузькій протоці не буде подолано, повідомляє портал Axios.

Як зазначається, високопоставлений чиновник адміністрації Трампа у неділю передав Ірану попередження про майбутню операцію США з "супроводу" суден через Ормузьку протоку та закликав Тегеран не втручатися. За даними порталу, цей крок мав на меті зменшити ризик ескалації.

"…деякі американські та ізраїльські чиновники вважають, що президент Трамп може віддати наказ відновити війну вже цього тижня, якщо дипломатичний глухий кут триватиме", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх і цілей, наголосивши, що Сполучені Штати не зацікавлені в подальшій ескалаці та віддають перевагу мирному врегулюванню ситуаці шляхом переговорів і досягнення відповідних домовленостей.

Джерело: https://www.axios.com/2026/05/05/iran-strait-hormuz-operation-trump-warning

04:49 06.05.2026
Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

02:52 06.05.2026
Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

23:59 05.05.2026
Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

22:55 05.05.2026
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на $373,6 млн

15:34 05.05.2026
США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

13:15 05.05.2026
Україна рішуче засуджує нещодавні атаки Ірану на цивільну інфраструктуру в ОАЕ – Сибіга

13:14 05.05.2026
Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

10:13 05.05.2026
Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

09:36 05.05.2026
ВМС США перехопили 50 пов'язаних з Іраном торговельних суден від початку блокади – CENTCOM

06:06 05.05.2026
Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

