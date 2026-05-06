04:49 06.05.2026

Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

Просування російських окупантів за минулу добу зафіксовано в районі села Піщане Харківської області та поблизу міста Родинське Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Піщаного та у Родинському", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

Згідно з наявними показниками, окупанти за добу збільшили контроль: у Піщаному – на 3,36 кв. км у червоній зоні при одночасному розширенні сірої зони на 3,08 кв. км; у Родинському – на 0,22 кв. км у червоній зоні при зменшенні сірої зони на 0,22 кв. км.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 3,58 кв. км, тоді як сіра зона загалом збільшилася на 2,86 кв. км.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23474

02:52 06.05.2026
Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак – Генштаб

