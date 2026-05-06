Інтерфакс-Україна
Події
03:30 06.05.2026

UKMTO повідомило про ураження вантажного судна в Ормузькій протоці невідомим снарядом

1 хв читати

Британське управління морських торговельних операцій (UKMTO) повідомило про інцидент в Ормузькій протоці, під час якого вантажне судно було уражене невідомим снарядом.

"UKMTO отримало повідомлення про інцидент в Ормузькій протоці. Перевірене джерело повідомило, що вантажне судно було уражене невідомим снарядом", – йдеться в повідомленні відомства, оприлюдненому у вівторок на офіційному сайті.

У UKMTO рекомендували суднам інформувати управління про будь-яку підозрілу активність на час проведення розслідування.

Окрім того, в управлінні зазначено, що наслідки події для навколишнього середовища на момент повідомлення залишаються невідомими.

Джерело: https://www.ukmto.org/recent-incidents#82299832-12b6-4b8d-8f9a-674e01a6fa14

Теги: #британія #судно #протока #велика #ормузька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 05.05.2026
Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

07:26 04.05.2026
США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

06:10 04.05.2026
Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

07:09 01.05.2026
Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

12:42 30.04.2026
Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

08:50 28.04.2026
Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

04:30 28.04.2026
Король Чарльз ІІІ стане другим британським монархом, який виступить перед Конгресом США

Король Чарльз ІІІ стане другим британським монархом, який виступить перед Конгресом США

23:55 27.04.2026
Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

23:37 27.04.2026
Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

19:49 27.04.2026
Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак – Генштаб

Стефанчук: у Данії обговорили безпеку Європи, підтримку України та парламентську координацію

ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

ОВА: на Мукачівщині вогонь охопив близько 75 га лісу – залучено авіацію та 128 рятувальників

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на $373,6 млн

У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА