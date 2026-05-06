UKMTO повідомило про ураження вантажного судна в Ормузькій протоці невідомим снарядом

Британське управління морських торговельних операцій (UKMTO) повідомило про інцидент в Ормузькій протоці, під час якого вантажне судно було уражене невідомим снарядом.

"UKMTO отримало повідомлення про інцидент в Ормузькій протоці. Перевірене джерело повідомило, що вантажне судно було уражене невідомим снарядом", – йдеться в повідомленні відомства, оприлюдненому у вівторок на офіційному сайті.

У UKMTO рекомендували суднам інформувати управління про будь-яку підозрілу активність на час проведення розслідування.

Окрім того, в управлінні зазначено, що наслідки події для навколишнього середовища на момент повідомлення залишаються невідомими.

Джерело: https://www.ukmto.org/recent-incidents#82299832-12b6-4b8d-8f9a-674e01a6fa14