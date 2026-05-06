Інтерфакс-Україна
02:52 06.05.2026

Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

Унаслідок російських ударів по території України протягом доби загинули 27 людей, ще щонайменше 120 осіб дістали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ (МВС) України Ігор Клименко.

"Станом на зараз внаслідок сьогоднішніх російських ударів по країні 27 людей загинули та щонайменше 120 отримали поранення. Лише у Запоріжжі росіяни в один момент вбили авіабомбами 12 цивільних громадян. Унаслідок вечірнього удару по Дніпру 4 людини загинули та 16 отримали поранення", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Він зазначив, що російські удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі, зокрема вулицях міст, продуктових складах, багатоповерхових будинках, поштових відділеннях та підрозділах ДСНС. Також атаковано енергетичну інфраструктуру та залізницю, а на Полтавщині та Херсонщині зафіксовано прицільні удари по рятувальниках і медиках.

До ліквідації наслідків, за словами міністра, залучалися пожежні підрозділи, роботизована техніка, вибухотехніки, кінологи, слідчі та психологи, роботи тривали попри повітряні тривоги та загрозу повторних атак.

Окремо він повідомив про ліквідацію масштабної лісової пожежі на Закарпатті, до якої залучено пожежний літак, а також планується залучення зведених підрозділів з кількох областей.

Джерело: https://t.me/Klymenko_MVS/2366

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:06 06.05.2026
ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

23:59 05.05.2026
Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

23:48 05.05.2026
Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

22:36 05.05.2026
У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

22:28 05.05.2026
Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

19:23 05.05.2026
Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

