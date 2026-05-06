Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

Унаслідок російських ударів по території України протягом доби загинули 27 людей, ще щонайменше 120 осіб дістали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ (МВС) України Ігор Клименко.

"Станом на зараз внаслідок сьогоднішніх російських ударів по країні 27 людей загинули та щонайменше 120 отримали поранення. Лише у Запоріжжі росіяни в один момент вбили авіабомбами 12 цивільних громадян. Унаслідок вечірнього удару по Дніпру 4 людини загинули та 16 отримали поранення", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Він зазначив, що російські удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі, зокрема вулицях міст, продуктових складах, багатоповерхових будинках, поштових відділеннях та підрозділах ДСНС. Також атаковано енергетичну інфраструктуру та залізницю, а на Полтавщині та Херсонщині зафіксовано прицільні удари по рятувальниках і медиках.

До ліквідації наслідків, за словами міністра, залучалися пожежні підрозділи, роботизована техніка, вибухотехніки, кінологи, слідчі та психологи, роботи тривали попри повітряні тривоги та загрозу повторних атак.

Окремо він повідомив про ліквідацію масштабної лісової пожежі на Закарпатті, до якої залучено пожежний літак, а також планується залучення зведених підрозділів з кількох областей.

