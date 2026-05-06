Інтерфакс-Україна
Події
01:45 06.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 155 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 11 ракет, здійснив 40 авіаційних ударів, скинув 141 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6023 дрони-камікадзе та здійснив 2606 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйаільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 34 та 18 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38231

18:35 05.05.2026
Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

