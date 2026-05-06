01:23 06.05.2026

Стефанчук: у Данії обговорили безпеку Європи, підтримку України та парламентську координацію

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про підсумки робочого візиту до Королівства Данія, де в межах Конференції спікерів парламентів держав-членів ЄС обговорювалися питання безпеки Європи, підтримки України та парламентської координації.

За його словами, під час заходу у Копенгагені відбулися змістовні дискусії щодо посилення оборонних спроможностей Європи та ролі України в архітектурі європейської безпеки, а також майбутнього держави в Європейському Союзі.

"Ці дні у Копенгагені були насичені важливими розмовами – про безпеку Європи, підтримку України, парламентську координацію, посилення оборонних спроможностей і майбутнє нашої держави у Європейському Союзі", – зазначив Стефанчук у повідомленні в соціальній мережі Х.

Він повідомив, що у фінальному документі Конференції російську війну проти України визначено як один із ключових чинників глобальної нестабільності, а також наголошено на необхідності подальшої військової, фінансової, економічної, політичної та гуманітарної підтримки України.

Окремо підкреслено важливість ролі національних парламентів та Європейського парламенту у підтримці євроінтеграційного шляху України, зокрема в частині адаптації законодавства та впровадження реформ.

Як повідомлялося, раніше Стефанчук також зазначав, що Україна ініціювала створення неформального об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

Джерело: https://x.com/r_stefanchuk/status/2051770230536593808?s=46

Теги: #данія #парламент #координація #єс

21:42 05.05.2026
Качка про кредит EUR90 млрд: Між Україною і ЄС завершується технічна робота над документами

21:09 05.05.2026
З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

15:38 04.05.2026
Фон дер Ляєн та Стармер обговорили план Лондона щодо участі в EUR90 млрд для України та підкреслили непохитну підтримку її народу

06:10 04.05.2026
Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

10:57 01.05.2026
Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

13:56 30.04.2026
Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

16:49 29.04.2026
Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

14:45 29.04.2026
ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

