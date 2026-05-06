Стефанчук: у Данії обговорили безпеку Європи, підтримку України та парламентську координацію

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про підсумки робочого візиту до Королівства Данія, де в межах Конференції спікерів парламентів держав-членів ЄС обговорювалися питання безпеки Європи, підтримки України та парламентської координації.

За його словами, під час заходу у Копенгагені відбулися змістовні дискусії щодо посилення оборонних спроможностей Європи та ролі України в архітектурі європейської безпеки, а також майбутнього держави в Європейському Союзі.

"Ці дні у Копенгагені були насичені важливими розмовами – про безпеку Європи, підтримку України, парламентську координацію, посилення оборонних спроможностей і майбутнє нашої держави у Європейському Союзі", – зазначив Стефанчук у повідомленні в соціальній мережі Х.

Він повідомив, що у фінальному документі Конференції російську війну проти України визначено як один із ключових чинників глобальної нестабільності, а також наголошено на необхідності подальшої військової, фінансової, економічної, політичної та гуманітарної підтримки України.

Окремо підкреслено важливість ролі національних парламентів та Європейського парламенту у підтримці євроінтеграційного шляху України, зокрема в частині адаптації законодавства та впровадження реформ.

Як повідомлялося, раніше Стефанчук також зазначав, що Україна ініціювала створення неформального об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

