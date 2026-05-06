ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

Унаслідок масованої російської атаки по Сумах у місті травмовано двох людей, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Сьогодні жителі Сум пережили чергову масовану російську атаку по місту: попередньо, травмовані 2 людини. Внаслідок ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі виникли пожежі. Рятувальники ДСНС одночасно працювали за трьома різними адресами", – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, удари припали по житловому сектору та об'єктах цивільної інфраструктури, що спричинило виникнення пожеж одразу за кількома адресами.

Через загрозу повторних атак рятувальники були змушені періодично призупиняти роботи, однак згодом усі пожежі вдалося ліквідувати.

