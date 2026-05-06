Інтерфакс-Україна
Події
00:06 06.05.2026

ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

Унаслідок масованої російської атаки по Сумах у місті травмовано двох людей, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Сьогодні жителі Сум пережили чергову масовану російську атаку по місту: попередньо, травмовані 2 людини. Внаслідок ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі виникли пожежі. Рятувальники ДСНС одночасно працювали за трьома різними адресами", – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, удари припали по житловому сектору та об'єктах цивільної інфраструктури, що спричинило виникнення пожеж одразу за кількома адресами.

Через загрозу повторних атак рятувальники були змушені періодично призупиняти роботи, однак згодом усі пожежі вдалося ліквідувати.

23:48 05.05.2026
Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

22:36 05.05.2026
У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

22:28 05.05.2026
Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

21:49 05.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

21:12 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

20:30 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

20:26 05.05.2026
У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

