Інтерфакс-Україна
Події
23:59 05.05.2026

Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

1 хв читати

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх її цілей, наголосивши, що Сполучені Штати не зацікавлені в подальшій ескалації та віддають перевагу мирному врегулюванню ситуації шляхом переговорів і досягнення відповідних домовленостей.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Рубіо зазначив, що президент США підтримує дипломатичний шлях вирішення ситуації та виступає за вироблення меморандуму про взаєморозуміння для майбутніх переговорів, який би охоплював ключові питання та передбачав повне відкриття протоколів.

"Так, дивіться, операція "епічна лють" завершена. Ми досягли її цілей. Я не буду – знаєте, ми не радіємо появі нової подібної ситуації. Ми віддаємо перевагу шляху миру. Президент віддає перевагу угоді. Він хотів би сісти за стіл, виробити меморандум про взаєморозуміння для майбутніх переговорів, який охоплює всі ключові питання, що мають бути вирішені, повне відкриття протоколів, щоб світ міг повернутися до нормального стану… Це той шлях, якому він надає перевагу", – сказав Рубіо.

Він додав, що наразі Іран не обрав шлях переговорів, через що Сполучені Штати змушені реагувати на ситуацію, зокрема в контексті забезпечення безпеки в районі Ормузької протоки та гарантування безперешкодного руху товарів.

Джерело: https://www.youtube.com/live/n29ZsD4C0HE?si=WaSFlr4zcQ0x6fCz

Теги: #іран #сша #ситуація #завершення #операція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:55 05.05.2026
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на $373,6 млн

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на $373,6 млн

15:34 05.05.2026
США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

13:15 05.05.2026
Україна рішуче засуджує нещодавні атаки Ірану на цивільну інфраструктуру в ОАЕ – Сибіга

Україна рішуче засуджує нещодавні атаки Ірану на цивільну інфраструктуру в ОАЕ – Сибіга

13:14 05.05.2026
Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

10:13 05.05.2026
Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

09:36 05.05.2026
ВМС США перехопили 50 пов'язаних з Іраном торговельних суден від початку блокади – CENTCOM

ВМС США перехопили 50 пов'язаних з Іраном торговельних суден від початку блокади – CENTCOM

06:06 05.05.2026
Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

03:44 05.05.2026
Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

00:32 05.05.2026
На фронті відбулось 132 боєзіткнення за добу – Генштаб

На фронті відбулось 132 боєзіткнення за добу – Генштаб

23:39 04.05.2026
Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

ОСТАННЄ

Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

ОВА: на Мукачівщині вогонь охопив близько 75 га лісу – залучено авіацію та 128 рятувальників

У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА