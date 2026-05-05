Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх її цілей, наголосивши, що Сполучені Штати не зацікавлені в подальшій ескалації та віддають перевагу мирному врегулюванню ситуації шляхом переговорів і досягнення відповідних домовленостей.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Рубіо зазначив, що президент США підтримує дипломатичний шлях вирішення ситуації та виступає за вироблення меморандуму про взаєморозуміння для майбутніх переговорів, який би охоплював ключові питання та передбачав повне відкриття протоколів.

"Так, дивіться, операція "епічна лють" завершена. Ми досягли її цілей. Я не буду – знаєте, ми не радіємо появі нової подібної ситуації. Ми віддаємо перевагу шляху миру. Президент віддає перевагу угоді. Він хотів би сісти за стіл, виробити меморандум про взаєморозуміння для майбутніх переговорів, який охоплює всі ключові питання, що мають бути вирішені, повне відкриття протоколів, щоб світ міг повернутися до нормального стану… Це той шлях, якому він надає перевагу", – сказав Рубіо.

Він додав, що наразі Іран не обрав шлях переговорів, через що Сполучені Штати змушені реагувати на ситуацію, зокрема в контексті забезпечення безпеки в районі Ормузької протоки та гарантування безперешкодного руху товарів.

Джерело: https://www.youtube.com/live/n29ZsD4C0HE?si=WaSFlr4zcQ0x6fCz