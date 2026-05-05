Інтерфакс-Україна
23:48 05.05.2026

Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

Близько 20:00 ЗС РФ вдарили fpv-дроном по цивільній автівці, яка рухалася Руською Лозовою Дергачівської громади Харківської області, постраждали дві жінки, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"В автомобілі перебували дві місцеві мешканки 49-ти та 73-х років. Жінки отримали контузії, закриті черепно-мозкові травми та численні уламкові поранення тіла. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували до лікарні в Харкові, наразі життю жінок загрози немає", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/zadorenko_v/17305

Теги: #постраждалі #атака #харківська

22:36 05.05.2026
У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

22:28 05.05.2026
Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

21:49 05.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

21:12 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

20:30 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

20:26 05.05.2026
У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

12:22 05.05.2026
Двоє постраждалих через атаку БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові

