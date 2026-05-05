Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

Близько 20:00 ЗС РФ вдарили fpv-дроном по цивільній автівці, яка рухалася Руською Лозовою Дергачівської громади Харківської області, постраждали дві жінки, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"В автомобілі перебували дві місцеві мешканки 49-ти та 73-х років. Жінки отримали контузії, закриті черепно-мозкові травми та численні уламкові поранення тіла. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували до лікарні в Харкові, наразі життю жінок загрози немає", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

