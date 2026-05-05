ОВА: на Мукачівщині вогонь охопив близько 75 га лісу – залучено авіацію та 128 рятувальників

У районі селища Воловець на Мукачівщині виникла масштабна лісова пожежа, яка охопила близько 75 гектарів лісу, для ліквідації якої залучено пожежно-рятувальні підрозділи, техніку та авіацію, повідомляє очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"На Мукачівщині в районі селища Воловець пожежа охопила близько 75 га лісу…Причина загоряння встановлюється", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

На місці події розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. До гасіння пожежі залучено 19 одиниць техніки, 128 осіб та авіацію. Допомогу рятувальникам у приборканні вогню також надають місцеві жителі.

Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації повідомив, що ситуація перебуває на його особистому контролі: "Вдячний рятувальникам, які приборкують стихію, громаді та її мешканцям за небайдужість і допомогу".

Джерело: https://t.me/Zakarpat_ODA/8295