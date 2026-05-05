Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на $373,6 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні керованих авіаційних боєприпасів JDAM-Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання в межах програми Foreign Military Sale загальною орієнтовною вартістю 373,6 млн доларів США.

"Міністерство оборони США ухвалило рішення про схвалення можливого продажу військової техніки за кордон (Foreign Military Sale) уряду України у вигляді комплектів Joint Direct Attack Munitions – Extended Range та пов'язаного обладнання. Орієнтовна загальна вартість становить 373,6 мільйона доларів США", – йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці Держдепу у вівторок.

У відомстві наголошується, що постачання підвищить здатність України протидіяти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши додаткові можливості для виконання завдань із самооборони та регіональної безпеки. Водночас зазначається, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих систем у свої збройні сили, а сам продаж не змінить базового військового балансу в регіоні.

Головним підрядником визначено компанію Boeing зі Сент-Луїса, штат Міссурі. У повідомленні також підкреслюється, що реалізація цього рішення не матиме негативного впливу на оборонну готовність США.

У заяві зазначено, що уряд України звернувся із запитом на закупівлю 1 200 хвостових комплектів KMU-572 для керованих авіаційних боєприпасів JDAM та 332 комплектів KMU-556 JDAM, а також супутнього обладнання і компонентів, до яких входять системи підривників FMU-139, запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, технічна документація, програмне забезпечення, транспортна підтримка, а також інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, необхідні для забезпечення експлуатації та обслуговування цього озброєння.

