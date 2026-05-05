Інтерфакс-Україна
Події
22:36 05.05.2026

У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

1 хв читати

Кількість загиблих цивільних у Краматорську Донецької області внаслідок російських обстрілів зросла до шести, ще 13 людей дістали поранення, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"Станом на 22:00 відомо про 6 загиблих цивільних віком від 42 до 68 років, кількість поранених зросла до 13", – йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури у Facebook.

У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілів пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, перукарню, магазини та автомобілі.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1cWjPaYdFW/?mibextid=wwXIfr

Теги: #краматорськ #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:28 05.05.2026
Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

20:30 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

20:26 05.05.2026
У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

19:45 05.05.2026
Кількість поранених у Краматорську зросла до 12 людей, постраждалі віком від 33 до 91 року

19:23 05.05.2026
Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

18:46 05.05.2026
Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

