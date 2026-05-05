У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

Кількість загиблих цивільних у Краматорську Донецької області внаслідок російських обстрілів зросла до шести, ще 13 людей дістали поранення, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"Станом на 22:00 відомо про 6 загиблих цивільних віком від 42 до 68 років, кількість поранених зросла до 13", – йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури у Facebook.

У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілів пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, перукарню, магазини та автомобілі.

