Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

На Сумщині внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі постраждали шестеро людей, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Двоє постраждалих – у лікарні. 63-річний чоловік отримав поранення внаслідок удару російського дрона по вантажівці у Путивльській громаді. Також госпіталізована 39-річна жінка, яка постраждала під час відбиття атаки ворожих БпЛА у Піщанському старостаті Сумської громади", – зазначив Григоров у Телеграм.

За його словами, постраждалі є жителями Сумської, Путивльської та Середино-Будської громад.

