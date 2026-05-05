Інтерфакс-Україна
22:28 05.05.2026

Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

На Сумщині внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі постраждали шестеро людей, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Двоє постраждалих – у лікарні. 63-річний чоловік отримав поранення внаслідок удару російського дрона по вантажівці у Путивльській громаді. Також госпіталізована 39-річна жінка, яка постраждала під час відбиття атаки ворожих БпЛА у Піщанському старостаті Сумської громади", – зазначив Григоров у Телеграм.

За його словами, постраждалі є жителями Сумської, Путивльської та Середино-Будської громад.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2215

