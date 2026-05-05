22:20 05.05.2026

Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про посилення російських атак проти цивільного населення та відсутність ознак підготовки РФ до завершення бойових дій.

"За лічені години до набуття чинності пропозиції України щодо припинення вогню Росія не демонструє жодних ознак підготовки до завершення бойових дій. Навпаки, Москва посилює терор", – написав Сибіга в соціальній мережі X, коментуючи чергові російські атаки проти цивільних.

Він зазначив, що замість відповіді на пропозиції України щодо припинення вогню Росія "продовжує вбивати, брехати й заперечувати", та закликав міжнародні організації й лідерів держав до публічної реакції.

"Ми закликаємо до чітких і рішучих публічних заяв усіх лідерів, міністрів і керівників міжнародних організацій. Будь ласка, станьте на бік миру та чітко визначте свою позицію", – заявив міністр.

За його словами, кілька годин тому російські війська скинули авіабомби на центр Краматорська Донецької області, внаслідок чого загинули щонайменше 5 людей і ще 12 отримали поранення. Також, як повідомив міністр, удар по Запоріжжю забрав життя щонайменше 12 людей, ще 37 дістали поранення, а внаслідок атаки на Дніпро загинули 4 людини.

"Знову були цілеспрямовано атаковані цивільні", – наголосив Сибіга.

 

Джерело: x.com/andrii_sybiha/status/2051729713178251578?s=46

