Інтерфакс-Україна
21:49 05.05.2026

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки зросла кількість постраждалих до 16 осіб, із них 14 госпіталізовано, четверо поранених перебувають у важкому стані, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вже 16 людям знадобилася меддопомога – збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. 14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані", – зазначив він у Телеграм-каналі у вівторок ввечері.

Раніше президент України Володимир Зеленський у власному дописі зазначав, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

 

22:28 05.05.2026
Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

21:12 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

20:30 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

20:26 05.05.2026
У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

12:22 05.05.2026
Двоє постраждалих через атаку БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові

07:31 05.05.2026
До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

01:20 05.05.2026
Двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону

22:58 04.05.2026
РФ атакує Дніпро, внаслідок атаки загорівся приватний будинок

