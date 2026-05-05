Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки зросла кількість постраждалих до 16 осіб, із них 14 госпіталізовано, четверо поранених перебувають у важкому стані, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вже 16 людям знадобилася меддопомога – збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. 14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані", – зазначив він у Телеграм-каналі у вівторок ввечері.

Раніше президент України Володимир Зеленський у власному дописі зазначав, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.