21:37 05.05.2026

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Фото: https://www.president.gov.ua/

У результаті російського удару керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя постраждали вже 37 осіб, семеро з них перебувають у лікарнях, ще частина проходить обстеження, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це був удар керованими авіаційними бомбами. Просто по цивільній інфраструктурі міста – росіяни не обмежують себе у знищенні життя. Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар", – наголосив Зеленський у Телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив, що російські удари по українських містах і селах не припиняються жодного дня.

Зеленський також наголосив на необхідності примусу Росії до припинення війни.

"Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкуваннч". Життя треба берегти", – підкреслив він, подякувавши міжнародним партнерам за підтримку України.

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:28 05.05.2026
Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

21:49 05.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

21:12 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

20:57 05.05.2026
Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

20:30 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

20:26 05.05.2026
У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

19:23 05.05.2026
Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

17:23 05.05.2026
Росіяни вдарили по Запоріжжю, одна людина загинула, 6 поранені – ОВА

