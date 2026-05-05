Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Фото: https://www.president.gov.ua/

У результаті російського удару керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя постраждали вже 37 осіб, семеро з них перебувають у лікарнях, ще частина проходить обстеження, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це був удар керованими авіаційними бомбами. Просто по цивільній інфраструктурі міста – росіяни не обмежують себе у знищенні життя. Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар", – наголосив Зеленський у Телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив, що російські удари по українських містах і селах не припиняються жодного дня.

Зеленський також наголосив на необхідності примусу Росії до припинення війни.

"Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкуваннч". Життя треба берегти", – підкреслив він, подякувавши міжнародним партнерам за підтримку України.