Інтерфакс-Україна
Події
21:28 05.05.2026

Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

1 хв читати
Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування нового уряду, заявляє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Уряд Угорщини сформується на наступному тижні. Відповідно, після цього будуть, можливо, якісь офіційні контакти. Зараз і відбувається багато технічних розмов між Будапештом і Брюсселем, з Європейською комісією щодо питання відкриття кластерів, тому що потрібно розуміти позицію Угорщини. Також очікуються швидкі контакти між Україною і Угорщиною", – сказав Качка на прес-брифінгу у вівторок в Києві.

В той де час, віцепрем'є зазначив, що на сьогоднішній день це все більше питання технічних розмов, оскільки потрібно дочекатися, щоб завершилося формування уряду в Угорщині.

Як повідомлялося, 1 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше.

Теги: #угорщина #співпраця #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 05.05.2026
ЛСОУ та Асоціація підприємців-ветеранів АТО підписали меморандум про співпрацю

ЛСОУ та Асоціація підприємців-ветеранів АТО підписали меморандум про співпрацю

11:12 04.05.2026
Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

22:49 01.05.2026
МЗС України запустило майданчик для розвитку співпраці з Латинською Америкою та Карибським басейном

МЗС України запустило майданчик для розвитку співпраці з Латинською Америкою та Карибським басейном

19:30 01.05.2026
Домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини ще немає – Сибіга

Домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини ще немає – Сибіга

11:58 01.05.2026
Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

18:51 30.04.2026
Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

21:15 28.04.2026
Україна та Хорватія обговорили енергобезпеку та розширення джерел постачання енергії

Україна та Хорватія обговорили енергобезпеку та розширення джерел постачання енергії

20:28 28.04.2026
У Києві відкрився новий офіс Business Sweden – посольство

У Києві відкрився новий офіс Business Sweden – посольство

19:15 28.04.2026
Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

22:26 27.04.2026
Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

Качка: Єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу – це його прийняття суспільством

З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА