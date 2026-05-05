Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування нового уряду, заявляє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Уряд Угорщини сформується на наступному тижні. Відповідно, після цього будуть, можливо, якісь офіційні контакти. Зараз і відбувається багато технічних розмов між Будапештом і Брюсселем, з Європейською комісією щодо питання відкриття кластерів, тому що потрібно розуміти позицію Угорщини. Також очікуються швидкі контакти між Україною і Угорщиною", – сказав Качка на прес-брифінгу у вівторок в Києві.

В той де час, віцепрем'є зазначив, що на сьогоднішній день це все більше питання технічних розмов, оскільки потрібно дочекатися, щоб завершилося формування уряду в Угорщині.

Як повідомлялося, 1 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше.