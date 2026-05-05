Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

У Дніпрі внаслідок ворожого удару загинули троє людей, ще дев'ятеро дістали поранення, один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані,

"Троє людей загинули внаслідок ворожого удару по Дніпру. Дев'ятеро дістали поранень. Один з постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу", – повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграм-каналі.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський у власному дописі зазначив, що кількість загиблих в результаті ворожої атаки по Дніпру зросла до чотирьох осіб.

"Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.