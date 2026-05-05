Інтерфакс-Україна
Події
21:25 05.05.2026

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

1 хв читати
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Дніпрі внаслідок ворожого удару загинули троє людей, ще дев'ятеро дістали поранення, один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані,

"Троє людей загинули внаслідок ворожого удару по Дніпру. Дев'ятеро дістали поранень. Один з постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу", – повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграм-каналі.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський у власному дописі зазначив, що кількість загиблих в результаті ворожої атаки по Дніпру зросла до чотирьох осіб.

"Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

 

 

 

Теги: #дніпро #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

21:49 05.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

21:12 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

20:30 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

20:26 05.05.2026
У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

19:23 05.05.2026
Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

08:59 05.05.2026
На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

22:58 04.05.2026
РФ атакує Дніпро, внаслідок атаки загорівся приватний будинок

РФ атакує Дніпро, внаслідок атаки загорівся приватний будинок

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

ОСТАННЄ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

Качка: Єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу – це його прийняття суспільством

З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Україна відкриє посольство у столиці Бахрейну Манамі

Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

Кількість поранених у Краматорську зросла до 12 людей, постраждалі віком від 33 до 91 року

Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 поранені – Лукашук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА