Качка: Єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу – це його прийняття суспільством

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що перед прийняттям Цивільного кодексу в другому читання будуть кількамісячні складні інклюзивні дебати.

"Цивільний кодекс – це дуже великий документ, і він також пропонує додати до Цивільного кодексу Сімейний кодекс, який зараз існує як окремий документ. Більшість критичних зауважень щодо Цивільного кодексу стосуються книги з сімейного права… Зараз саме час, між першим і другим читанням, додати необхідні поправки. Вони будуть внесені, і перед голосуванням у другому читанні відбудуться справді складні інклюзивні дебати. Знадобиться кілька місяців, перш ніж він буде підготовлений, тому що єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу та приватного права загалом – це його прийняття суспільством", – сказав Качка на прес-брифінгу у вівторок в Києві.

Він додав, що уряд справді прагне забезпечити належне врегулювання всіх дискусійних тем в українському законодавстві.

У свою чергу посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що європейська сторона аналізує Цивільний кодекс, а також, що її заспокоює, що буде достатньо часу для належного аналізу та консультацій.

Як повідомлялося, 28 квітня Верховна Рада на пленарному засіданні прийняла у першому читанні за основу проєкт Цивільногокодексу України (законопроєкт № 15150), який викликав критику з боку юридичної спільноти, бізнесу та громадськості.