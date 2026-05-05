Інтерфакс-Україна
Події
21:10 05.05.2026

Качка: Єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу – це його прийняття суспільством

1 хв читати
Качка: Єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу – це його прийняття суспільством
Фото: Фейсбук/Качка Тарас

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що перед прийняттям Цивільного кодексу в другому читання будуть кількамісячні складні інклюзивні дебати.

"Цивільний кодекс – це дуже великий документ, і він також пропонує додати до Цивільного кодексу Сімейний кодекс, який зараз існує як окремий документ. Більшість критичних зауважень щодо Цивільного кодексу стосуються книги з сімейного права… Зараз саме час, між першим і другим читанням, додати необхідні поправки. Вони будуть внесені, і перед голосуванням у другому читанні відбудуться справді складні інклюзивні дебати. Знадобиться кілька місяців, перш ніж він буде підготовлений, тому що єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу та приватного права загалом – це його прийняття суспільством", – сказав Качка на прес-брифінгу у вівторок в Києві.

Він додав, що уряд справді прагне забезпечити належне врегулювання всіх дискусійних тем в українському законодавстві.

У свою чергу посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що європейська сторона аналізує Цивільний кодекс, а також, що її заспокоює, що буде достатньо часу для належного аналізу та консультацій.

Як повідомлялося, 28 квітня Верховна Рада на пленарному засіданні прийняла у першому читанні за основу проєкт Цивільногокодексу України (законопроєкт № 15150), який викликав критику з боку юридичної спільноти, бізнесу та громадськості.

Теги: #качка #цивільний_кодекс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 01.05.2026
Запропонована новим Цивільним кодексом необхідність доводити дійсність договору зачіпає базову логіку цивільного права – юрист

Запропонована новим Цивільним кодексом необхідність доводити дійсність договору зачіпає базову логіку цивільного права – юрист

17:09 01.05.2026
Щодо проєкту нового Цивільного кодексу доцільно дискутувати про питання визнання договорів недійсними – юрист

Щодо проєкту нового Цивільного кодексу доцільно дискутувати про питання визнання договорів недійсними – юрист

16:23 01.05.2026
Прийняття нового Цивільного кодексу у запропонованому вигляді змусить бізнес змінити стандарти поведінки у цивільному обороті – думка

Прийняття нового Цивільного кодексу у запропонованому вигляді змусить бізнес змінити стандарти поведінки у цивільному обороті – думка

11:58 01.05.2026
Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

11:16 01.05.2026
Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

11:07 01.05.2026
Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС за 12-18 місяців — Качка

Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС за 12-18 місяців — Качка

11:05 01.05.2026
Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

10:57 01.05.2026
Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

14:24 30.04.2026
Проєкт нового Цивільного кодексу унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості держреєстрів – YouControl

Проєкт нового Цивільного кодексу унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості держреєстрів – YouControl

12:22 29.04.2026
Рада прийняла закон про вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу

Рада прийняла закон про вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу

ВАЖЛИВЕ

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

ОСТАННЄ

З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

Україна відкриє посольство у столиці Бахрейну Манамі

У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

Кількість поранених у Краматорську зросла до 12 людей, постраждалі віком від 33 до 91 року

Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 поранені – Лукашук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА