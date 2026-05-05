З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка відзначив блискучий діалог з представниками робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), які перебувають з візитом в Києві.

"Сьогодні ми маємо справді велике задоволення приймати в Києві представників усіх 27 держав-членів, і зокрема осіб, які формують робочу групу, яка веде з нами перемовини, визначає всі вимоги на запит Європейського Союзу. У нас щомісяця ведеться справді блискучий діалог. Ми інформуємо COELA про прогрес у нашій зоні реформ, і цього разу ми дуже раді, що їм вдалося відвідати Київ, щоб зустрітися з усіма переговірниками з нашого боку, зустрітися з громадянським суспільством, а також відвідати багато місць", – сказав Качка на брифінгу у вівторок в Києві.

Він очікує, що цей візит підтвердить ентузіазм України щодо переговорів про вступ, і що 2026 рік стане проривом на цьому етапі переговорів, зокрема, щодо відкриття кластерів.

"Думка держав-членів у рамках COELA буде справді вирішальною для успіху в цьому процесі. Тож ми справді цінуємо, що цей діалог відбувається, і це також підкреслює, що переговорний процес щодо вступу до ЄС є дуже динамічним, жвавим", – додав він.

У свою чергу голова робочої групи COELA під час головування Кіпру в Раді ЄС Нектарія Какоутсі зазначила, що візит має як символічне, так і дуже практичне значення.

"Ми тут, щоб вислухати наших українських співрозмовників… Сьогодні ми мали предметні зустрічі з віцепрем'єр-міністрами, представниками уряду, громадянського суспільства, парламенту, НАБУ та САП. Це був насичений і дуже позитивний день. Ми повертаємося до Брюсселя, сповнені рішучості рухатися вперед у процесі вступу України. Ми віримо, що місце України – в Європейському Союзі", – сказала вона.

Серед іншого, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова констатувала, що Європейська Рада, яка представлена робочою групою, є надзвичайно важливою частиною процесу прийняття рішень.