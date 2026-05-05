Інтерфакс-Україна
Події
21:09 05.05.2026

З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

2 хв читати
З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення
Фото: elements.envato.com

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка відзначив блискучий діалог з представниками робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), які перебувають з візитом в Києві.

"Сьогодні ми маємо справді велике задоволення приймати в Києві представників усіх 27 держав-членів, і зокрема осіб, які формують робочу групу, яка веде з нами перемовини, визначає всі вимоги на запит Європейського Союзу. У нас щомісяця ведеться справді блискучий діалог. Ми інформуємо COELA про прогрес у нашій зоні реформ, і цього разу ми дуже раді, що їм вдалося відвідати Київ, щоб зустрітися з усіма переговірниками з нашого боку, зустрітися з громадянським суспільством, а також відвідати багато місць", – сказав Качка на брифінгу у вівторок в Києві.

Він очікує, що цей візит підтвердить ентузіазм України щодо переговорів про вступ, і що 2026 рік стане проривом на цьому етапі переговорів, зокрема, щодо відкриття кластерів.

"Думка держав-членів у рамках COELA буде справді вирішальною для успіху в цьому процесі. Тож ми справді цінуємо, що цей діалог відбувається, і це також підкреслює, що переговорний процес щодо вступу до ЄС є дуже динамічним, жвавим", – додав він.

У свою чергу голова робочої групи COELA під час головування Кіпру в Раді ЄС Нектарія Какоутсі зазначила, що візит має як символічне, так і дуже практичне значення.

"Ми тут, щоб вислухати наших українських співрозмовників… Сьогодні ми мали предметні зустрічі з віцепрем'єр-міністрами, представниками уряду, громадянського суспільства, парламенту, НАБУ та САП. Це був насичений і дуже позитивний день. Ми повертаємося до Брюсселя, сповнені рішучості рухатися вперед у процесі вступу України. Ми віримо, що місце України – в Європейському Союзі", – сказала вона.

Серед іншого, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова констатувала, що Європейська Рада, яка представлена робочою групою, є надзвичайно важливою частиною процесу прийняття рішень.

Теги: #візит #рада #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:38 04.05.2026
Фон дер Ляєн та Стармер обговорили план Лондона щодо участі в EUR90 млрд для України та підкреслили непохитну підтримку її народу

Фон дер Ляєн та Стармер обговорили план Лондона щодо участі в EUR90 млрд для України та підкреслили непохитну підтримку її народу

06:10 04.05.2026
Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

10:57 01.05.2026
Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

01:33 01.05.2026
Місія МАГАТЕ всьоме оцінить стан електричних підстанцій України

Місія МАГАТЕ всьоме оцінить стан електричних підстанцій України

23:05 30.04.2026
Профільний комітет Ради заслухав проблематику мобілізації – нардеп

Профільний комітет Ради заслухав проблематику мобілізації – нардеп

21:42 30.04.2026
Калмикова відвідала Кагарлицьку громаду та оглянула нове реабілітаційне відділення для ветеранів

Калмикова відвідала Кагарлицьку громаду та оглянула нове реабілітаційне відділення для ветеранів

18:10 30.04.2026
Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

13:56 30.04.2026
Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

ВАЖЛИВЕ

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

ОСТАННЄ

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

Україна відкриє посольство у столиці Бахрейну Манамі

У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

Кількість поранених у Краматорську зросла до 12 людей, постраждалі віком від 33 до 91 року

Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 поранені – Лукашук

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА