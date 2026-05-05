Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі за жертвами російського авіаційного удару, через який загинули 12 цивільних мешканців, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Завтра у Запоріжжі – День жалоби. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвала ворожа атака… Щирі співчуття родинам і близьким загиблих", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Допис Федорова супроводжується відео з фіксацією наслідків авіаційного удару ЗС РФ.

Як повідомлялося, російські війська близько 16:00 атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, спалахнули кілька пожеж, зокрема на підприємствах, пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка, наразі відомо про 12 загиблих та 20 поранених.