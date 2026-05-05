Україна відкриє посольство у столиці Бахрейну Манамі

Україна оголосила про рішення відкрити посольство в Манамі (Королівство Бахрейн). Про відкриття посольства було заявлено під час зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом Аль Заяні.

"У межах візиту президента Володимира Зеленського до Бахрейну я був радий провести двосторонню зустріч із моїм колегою доктором Абдуллатіфом Аль Заяні", – написав Сибіга у Телеграмі у вівторок.

За його словами, сьогодні Україна оголосила про своє рішення відкрити посольство у столиці Бахрейну Манамі. "Ми також підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Королівства Бахрейн. Це конкретні кроки до більш міцного та структурованого партнерства", – повідомив Сибіга.

Він також зазначив, що сторони "домовилися поглибити двосторонню співпрацю, яка набрала реального імпульсу в останні роки після першого візиту міністра Бахрейну до України у 2023 році"

За словами українського міністра закордонних справ, нинішні переговори були зосереджені на регіональній безпеці. "Україна висловлює солідарність із Бахрейном та іншими країнами РСАДЗ перед обличчям безвідповідальних дестабілізаційних дій Ірану".

"Ситуація в Ормузькій протоці потребує особливої уваги, оскільки свобода судноплавства має бути гарантована як наріжний камінь глобальної енергетичної безпеки та стабільності міжнародних ринків. Ми домовилися посилити координацію в міжнародних організаціях і розширити співпрацю у сфері продовольчої безпеки та стабільності постачань", – наголосив Сибіга.

За його словами, Україна готова запропонувати практичні рішення, зокрема поділитися своїм досвідом у протидії безпековим загрозам і зміцненні стійкості".