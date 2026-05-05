Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував Великі Британії за новий пакет санкцій, спрямований проти 35 фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України.

"Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня. Тільки напередодні в Єревані говорили про подальші санкційні кроки партнерів, які потрібні водночас із нашими далекобійними санкціями, і от маємо санкційний крок Британії – серйозний крок", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що росіяни шахрайськими методами відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу.

"Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії. Дякуємо, Британіє! Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати", – резюмував президент.