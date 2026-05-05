Інтерфакс-Україна
Події
19:49 05.05.2026

Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

1 хв читати
Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ
Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський подякував Великі Британії за новий пакет санкцій, спрямований проти 35 фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України.

"Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня. Тільки напередодні в Єревані говорили про подальші санкційні кроки партнерів, які потрібні водночас із нашими далекобійними санкціями, і от маємо санкційний крок Британії – серйозний крок", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що росіяни шахрайськими методами відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу.

"Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії. Дякуємо, Британіє! Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати", – резюмував президент.

 

Теги: #росія #санкції #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 05.05.2026
Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього введено за протидію корупції, анонсував власне розслідування

Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього введено за протидію корупції, анонсував власне розслідування

13:55 04.05.2026
Ексголова ОП Богдан відреагував на санкції проти нього пропозицією кадрових змін в уряді

Ексголова ОП Богдан відреагував на санкції проти нього пропозицією кадрових змін в уряді

06:10 04.05.2026
Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

18:27 02.05.2026
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

16:05 02.05.2026
Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

08:59 02.05.2026
Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

07:09 01.05.2026
Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

20:39 30.04.2026
Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

20:11 30.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Орську та два російських вертольоти – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили НПЗ в Орську та два російських вертольоти – Генштаб ЗСУ

16:02 30.04.2026
Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

ВАЖЛИВЕ

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

ОСТАННЄ

У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві – ОВА

Україна відкриє посольство у столиці Бахрейну Манамі

У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

Кількість поранених у Краматорську зросла до 12 людей, постраждалі віком від 33 до 91 року

Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 поранені – Лукашук

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

В Ормузькій протоці немає руху комерційних суден – ЗМІ

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА