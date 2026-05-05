19:45 05.05.2026

Кількість поранених у Краматорську зросла до 12 людей, постраждалі віком від 33 до 91 року

Кількість поранених через авіаудар по Краматорську (Донецька обл.) зросла до 12 осіб, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Кількість жертв у Краматорську зросла до 5 загиблих і 12 поранених", – написав він у Телеграмі.

Про 5 загиблих раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський.

За даними ОВА, окрім житлових будинків, пошкоджено також 4 адмінбудівлі.

"Рятувальна операція триває. В разі суттєвих оновлень повідомлятиму додатково", – зазначив Філашкін у дописі.

За даними поліції, Серед загиблих – 65-річний чоловік і чотири жінки 47, 63, 67, 68 років. Постраждалі віком від 33 до 91 року.

"У місті – суттєві руйнування, бомби влучили біля багатоквартирних будинків. Вогонь охопив вулицю та припарковані на ній автомобілі. На місці працюють парамедики, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби, перебуває керівництво поліції Донеччини. Триває розбір завалів. Поліцейські обходять будинки та надають допомогу людям", – повідомляє Національна поліція України.

Війська РФ вдарили по центру міста, попередньо – трьома бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК, йдеться у повідомленні.

 

 

 

