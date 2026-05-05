Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні
Російські війська за останні два дні знищили одне та суттєво пошкодили ще два відділення АТ "Укрпошти", повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Згідно з його повідомленням у Телеграм, у Херсоні після серії ударів будівля компанії повністю вигоріла.
Зазначається, що на момент атаки всередині було близько 100 посилок – вартість кожної "Укрпошта" компенсує власникам.
"Поки ми оцінюємо збитки та оформлюємо документи, мешканців району обслуговуватимуть найближчі працюючі відділення Херсона", – додав Смілянський.
У Шостці, що на Сумщині через нічну атаку було вибито 8 вітражів та 7 вікон, однак станом на зараз роботу відновлено.
На Чернігівщині у Сновську внаслідок удару вибито вікна та пошкоджено стіни, постраждалих немає.
"Попри все ми продовжуємо роботу, і я щиро вдячний команді за їхню відданість і сміливість!", – наголосив гендиректор "Укрпошти".