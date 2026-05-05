Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю зросла до 12 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, кількість загиблих через ворожу атаку зросла. Росіяни обірвали життя 12 людей", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждалий, якого рятувальники деблокували з-під завалів, помер у лікарні. Рятувальники ліквідували усі осередки пожеж на місцях влучань. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей та 2 маломобільні особи.

На місцях подій працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають.