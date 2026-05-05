19:23 05.05.2026

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю зросла до 12 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, кількість загиблих через ворожу атаку зросла. Росіяни обірвали життя 12 людей", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждалий, якого рятувальники деблокували з-під завалів, помер у лікарні. Рятувальники ліквідували усі осередки пожеж на місцях влучань. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей та 2 маломобільні особи.

На місцях подій працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

 

 

Теги: #запоріжжя #жертви #атака

