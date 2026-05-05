Інтерфакс-Україна
Події
19:15 05.05.2026

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 поранені – Лукашук

Росіяни за день здійснили 82 атаки по населених пунктах Дніпропетровщини, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ворог протягом дня безперервно гатив по Нікопольщині, вдарив і по Криворіжжю", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В Нікопольському районі внаслідок ударів загинула людина, ще 13 людей поранені. 56-річний чоловік – у важкому стані.

"Окупанти били безпілотниками й артилерією по райцентру, Покровській сільській, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах. Сталися пожежі. Пошкоджені 4 приватні будинки, ліцей, перукарня, 2 магазини, медзаклад, 2 машини швидкої, промислові та аграрне підприємства, авто, мікроавтобуси, інфраструктура", – додав Лукашук.

В Криворізькому районі росіяни вдарили FPV по Зеленодольській громаді. Пошкоджене поштове відділення.

 

