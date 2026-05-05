18:55 05.05.2026

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

Кількість загиблих внаслідок удару по Краматорську на Донеччині зросла до 5 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдарили просто по центру міста, по людях. Станом на зараз відомо щонайменше про п'ятьох поранених та п'ятьох убитих людей. Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може стати більшою", – написав президент в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни скинули три фугасні авіабомби на центр міста.

Раніше було відомо про трьох загиблих і 5 поранених.

 

18:46 05.05.2026
Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

17:36 05.05.2026
Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

16:02 05.05.2026
Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

15:18 05.05.2026
Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

12:48 05.05.2026
Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

12:45 05.05.2026
Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

11:25 05.05.2026
Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

10:15 05.05.2026
Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

08:54 05.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей та один загиблий

08:23 05.05.2026
На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

