В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

Кількість загиблих внаслідок удару по Краматорську на Донеччині зросла до 5 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдарили просто по центру міста, по людях. Станом на зараз відомо щонайменше про п'ятьох поранених та п'ятьох убитих людей. Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може стати більшою", – написав президент в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни скинули три фугасні авіабомби на центр міста.

Раніше було відомо про трьох загиблих і 5 поранених.