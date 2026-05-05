В Ормузькій протоці немає руху комерційних суден – ЗМІ

В Ормузькій протоці не спостерігається руху будь-яких комерційних суден, повідомляє у вівторок Bloomberg.

"Ормузька протока залишалася переважно порожньою: не було зафіксовано жодного нового проходу комерційних суден, попри спроби США провести судна через цей водний шлях", – пише агентство з посиланням на данську компанію Maersk.

"Maersk підтвердила, що її судно Alliance Fairfax пройшло через протоку в понеділок під захистом ВМС США, проте у вівторок трафік впав до нуля після дня насильства, що включав атаки на судна і ракетні удари по території ОАЕ", – зазначає агентство.

Тим часом Вашингтон наполягає, що безпечний прохід суден Ормузькою протокою існує, зокрема, ЗМІ повідомляли про присутність двох американських есмінців у Перській затоці.

Раніше компанія Maersk підтвердила, що її судно під прапором США пройшло через Ормузьку протоку під захистом американських військових і повідомила, що всі члени екіпажу "в безпеці та неушкоджені".

Згідно із заявою Maersk, судно Alliance Fairfax перебувало в Перській затоці, коли в лютому почалася війна, і "не могло вийти з неї".

Maersk повідомила, що нещодавно з нею зв'язалися американські військові, які "запропонували судну можливість вийти із затоки під захистом американських військових".

Після узгодження з керівництвом Maersk і військовими "судно згодом вийшло з Перської затоки в супроводі американських збройних сил", йдеться в повідомленні.

"Maersk висловлює подяку американським військовим за професіоналізм та ефективну координацію, завдяки яким ця операція стала можливою, і компанія сподівається на повернення Alliance Fairfax до нормальної комерційної діяльності", – зазначила компанія.

Раніше Центральне командування збройних сил США повідомило, що в понеділок через протоку пройшли два судна.

"У рамках місії "Свобода" американські сили активно допомагають у зусиллях із відновлення транзиту для комерційного судноплавства. Як перший крок два торговельні судна під прапором США успішно пройшли через Ормузьку протоку і благополучно продовжують свій шлях", – ідеться в повідомленні.