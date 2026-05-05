Інтерфакс-Україна
Події
18:51 05.05.2026

В Ормузькій протоці немає руху комерційних суден – ЗМІ

2 хв читати

В Ормузькій протоці не спостерігається руху будь-яких комерційних суден, повідомляє у вівторок Bloomberg.

"Ормузька протока залишалася переважно порожньою: не було зафіксовано жодного нового проходу комерційних суден, попри спроби США провести судна через цей водний шлях", – пише агентство з посиланням на данську компанію Maersk.

"Maersk підтвердила, що її судно Alliance Fairfax пройшло через протоку в понеділок під захистом ВМС США, проте у вівторок трафік впав до нуля після дня насильства, що включав атаки на судна і ракетні удари по території ОАЕ", – зазначає агентство.

Тим часом Вашингтон наполягає, що безпечний прохід суден Ормузькою протокою існує, зокрема, ЗМІ повідомляли про присутність двох американських есмінців у Перській затоці.

Раніше компанія Maersk підтвердила, що її судно під прапором США пройшло через Ормузьку протоку під захистом американських військових і повідомила, що всі члени екіпажу "в безпеці та неушкоджені".

Згідно із заявою Maersk, судно Alliance Fairfax перебувало в Перській затоці, коли в лютому почалася війна, і "не могло вийти з неї".

Maersk повідомила, що нещодавно з нею зв'язалися американські військові, які "запропонували судну можливість вийти із затоки під захистом американських військових".

Після узгодження з керівництвом Maersk і військовими "судно згодом вийшло з Перської затоки в супроводі американських збройних сил", йдеться в повідомленні.

"Maersk висловлює подяку американським військовим за професіоналізм та ефективну координацію, завдяки яким ця операція стала можливою, і компанія сподівається на повернення Alliance Fairfax до нормальної комерційної діяльності", – зазначила компанія.

Раніше Центральне командування збройних сил США повідомило, що в понеділок через протоку пройшли два судна.

"У рамках місії "Свобода" американські сили активно допомагають у зусиллях із відновлення транзиту для комерційного судноплавства. Як перший крок два торговельні судна під прапором США успішно пройшли через Ормузьку протоку і благополучно продовжують свій шлях", – ідеться в повідомленні.

Теги: #ормузька_протока

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:34 05.05.2026
США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

10:13 05.05.2026
Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

09:33 05.05.2026
Maersk підтвердила проходження свого судна через Ормуз під захистом ВМС США

Maersk підтвердила проходження свого судна через Ормуз під захистом ВМС США

21:10 04.05.2026
Трамп запропонував Республіці Корея долучитися до операції з проведення суден Ормузькою протокою

Трамп запропонував Республіці Корея долучитися до операції з проведення суден Ормузькою протокою

20:59 04.05.2026
Трамп пригрозив владі Ірану знищенням, якщо Тегеран атакує американські кораблі

Трамп пригрозив владі Ірану знищенням, якщо Тегеран атакує американські кораблі

18:28 04.05.2026
Рух суден через Ормузьку протоку залишається на мінімальному рівні – ЗМІ

Рух суден через Ормузьку протоку залишається на мінімальному рівні – ЗМІ

17:20 04.05.2026
Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки

Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки

14:24 04.05.2026
В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

10:33 04.05.2026
Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

09:19 02.05.2026
КВІР заявив, що встановить нові правила для судноплавства в Ормузькій протоці

КВІР заявив, що встановить нові правила для судноплавства в Ормузькій протоці

ВАЖЛИВЕ

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

ОСТАННЄ

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

ТСК з питань економічної безпеки проведе засідання 14 травня для розслідування закупівель бронежилетів та роботи ДОТ

Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

В Одесі група осіб напала на авто ТЦК та СП з використанням подразнювального газу, троє з військовозобов'язаних втекли

Мінрозвитку відкриває відбір громад для участі в Ukraine Recovery Conference 2026

Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

Росіяни вдарили по Запоріжжю, одна людина загинула, 6 поранені – ОВА

"Янголи Трійки": 85% поранених після супроводу служби повертаються у стрій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА