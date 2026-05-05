18:46 05.05.2026

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

Російські окупанти у вівторок, 5 травня, близько 17:00 скинули 3 фугасні авіабомби по центру Краматорська, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"На жаль, є щонайменше 3 загиблих і 5 поранених – така інформація станом на 17:50. На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Пораненим надається кваліфікована медична допомога, наголосив він. Проводиться огляд житлових будинків на наявність загиблих та поранених.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 05.05.2026
Кількість поранених у Краматорську зросла до 12 людей – ОВА

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

18:23 30.04.2026
Окупанти атакували АЗС у Краматорську – ДСНС

17:24 26.04.2026
Окупанти зранку обстріляли Краматорськ, двоє цивільних загинули, один поранений – Офіс генпрокурора

12:16 21.04.2026
Посол Франції відвідав пункт евакуації в Краматорську – УВКБ ООН

09:08 18.04.2026
У Краматорську внаслідок російського удару поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки – ДСНС

10:53 15.04.2026
СБУ затримала завуча школи у Краматорську за коригування ворожих обстрілів

11:38 13.04.2026
МВС: тіло жінки деблоковано у Краматорську після ворожої атаки з-під завалів будинку

13:07 11.04.2026
Окупанти скинули три авіабомби на Краматорськ, щонайменше 10 людей поранені – обладміністрація

16:34 10.04.2026
СБУ: 15 років тюрми отримала жителька Краматорську, яка допомагала ворогу бомбардувати місто

