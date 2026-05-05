Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

Російські окупанти у вівторок, 5 травня, близько 17:00 скинули 3 фугасні авіабомби по центру Краматорська, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"На жаль, є щонайменше 3 загиблих і 5 поранених – така інформація станом на 17:50. На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Пораненим надається кваліфікована медична допомога, наголосив він. Проводиться огляд житлових будинків на наявність загиблих та поранених.