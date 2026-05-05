ТСК з питань економічної безпеки проведе засідання 14 травня для розслідування закупівель бронежилетів та роботи ДОТ

Наступне засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки, присвячене перевірці оборонних закупівель, відбудеться 14 травня о 14:00, повідомив очільник ТСК Ярослав Железняк.

Як зазначив голова комісії Ярослав Железняк під час засідання комісії у вівторок, робота ТСК базується на даних, оприлюднених ще у листопаді в рамках перших етапів розслідування справи "Мідас". Зокрема, комісія вивчає діяльність "Сенс Банку" та його можливе залучення до схем обслуговування нелегального грального бізнесу, а також ситуацію навколо підприємства "Карпатнафтохім".

"Ми робимо підготовчу роботу і уточнюємо інформацію, яка лунала в рамках операції "Мідас". Це стосується "Сенс Банку", Нацбанку та відповідних призначень", - наголосили в ТСК.

На засідання 14 травня планують запросити керівника Державного оператора тилу (ДОТ) Арсена Жумаділова для надання пояснень щодо оборонних закупівель. Також від Агенції оборонних закупівель (АОЗ) очікують протоколи випробувань бронежилетів за контрактами, що викликали зауваження у членів комісії.

Для представників медіа на засідання 14 травня буде відкрито окрему акредитацію.

Як повідомлялося, раніше у фокусі уваги ТСК опинилися стенограми розмов фігурантів справи "Мідас", де йшлося про вплив на наглядову раду "Сенс Банку" та можливу організацію системних каналів для нелегальних фінансових потоків грального сектору.