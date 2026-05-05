Інтерфакс-Україна
Події
18:42 05.05.2026

ТСК з питань економічної безпеки проведе засідання 14 травня для розслідування закупівель бронежилетів та роботи ДОТ

1 хв читати
ТСК з питань економічної безпеки проведе засідання 14 травня для розслідування закупівель бронежилетів та роботи ДОТ

Наступне засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки, присвячене перевірці оборонних закупівель, відбудеться 14 травня о 14:00, повідомив очільник ТСК Ярослав Железняк.

Як зазначив голова комісії Ярослав Железняк під час засідання комісії у вівторок, робота ТСК базується на даних, оприлюднених ще у листопаді в рамках перших етапів розслідування справи "Мідас". Зокрема, комісія вивчає діяльність "Сенс Банку" та його можливе залучення до схем обслуговування нелегального грального бізнесу, а також ситуацію навколо підприємства "Карпатнафтохім".

"Ми робимо підготовчу роботу і уточнюємо інформацію, яка лунала в рамках операції "Мідас". Це стосується "Сенс Банку", Нацбанку та відповідних призначень", - наголосили в ТСК.

На засідання 14 травня планують запросити керівника Державного оператора тилу (ДОТ) Арсена Жумаділова для надання пояснень щодо оборонних закупівель. Також від Агенції оборонних закупівель (АОЗ) очікують протоколи випробувань бронежилетів за контрактами, що викликали зауваження у членів комісії.

Для представників медіа на засідання 14 травня буде відкрито окрему акредитацію.

Як повідомлялося, раніше у фокусі уваги ТСК опинилися стенограми розмов фігурантів справи "Мідас", де йшлося про вплив на наглядову раду "Сенс Банку" та можливу організацію системних каналів для нелегальних фінансових потоків грального сектору.

 

Теги: #железняк #оборонні_закупівлі #тск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 05.05.2026
Умєров не зможе взяти участь у засіданні ТСК, бо перебуває у закордонному відрядженні

Умєров не зможе взяти участь у засіданні ТСК, бо перебуває у закордонному відрядженні

15:49 04.05.2026
Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

11:37 01.05.2026
Нардепи Железняк і Гончаренко оприлюднили текстові версії "плівок Міндіча"

Нардепи Железняк і Гончаренко оприлюднили текстові версії "плівок Міндіча"

09:19 01.05.2026
Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

11:51 29.04.2026
Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

17:36 27.04.2026
Керівник Офісу президента та його заступники зустрінуться з членами погоджувальної ради парламенту – нардеп

Керівник Офісу президента та його заступники зустрінуться з членами погоджувальної ради парламенту – нардеп

11:41 11.03.2026
У Раді створили ТСК для розслідування використання бюджетних коштів на підтримку ВПО

У Раді створили ТСК для розслідування використання бюджетних коштів на підтримку ВПО

17:54 19.01.2026
"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

14:03 09.12.2025
У середу відбудеться друге засідання ТСК щодо "плівок Міндіча" – нардеп Железняк

У середу відбудеться друге засідання ТСК щодо "плівок Міндіча" – нардеп Железняк

14:38 04.12.2025
Рада створила ТСК для розслідування незаконної забудови, що призвела до порушення права на житло військовим

Рада створила ТСК для розслідування незаконної забудови, що призвела до порушення права на житло військовим

ВАЖЛИВЕ

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

ОСТАННЄ

Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 поранені – Лукашук

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

В Ормузькій протоці немає руху комерційних суден – ЗМІ

Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ, загинули троє людей, 5 поранені – ОВА

Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

В Одесі група осіб напала на авто ТЦК та СП з використанням подразнювального газу, троє з військовозобов'язаних втекли

Мінрозвитку відкриває відбір громад для участі в Ukraine Recovery Conference 2026

Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА