18:35 05.05.2026

Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

Україні необхідно створити єдиний координаційний центр, який охоплюватиме всі етапи залучення іноземців до військової служби – від відбору і транспортування до підготовки та забезпечення, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян", – зазначив Буданов в ході наради з представниками Сил оборони й народними депутатами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом.

Він наголосив, що зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює систему контролю, узгодження потреб і забезпечення військових.

Учасники наради домовилися впродовж травня опрацювати створення відповідного структурного підрозділу в Міністерстві оборони, представити програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства й розробити пропозиції для законодавчого врегулювання проблемних питань. Новий підрозділ має супроводжувати військових під час усього періоду служби.

 

Теги: #війна #рекрутинг #іноземці #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 05.05.2026
Позаштатними радниками Буданова стали Тігіпко, Девятов та Юсов – Рух "Чесно"

16:48 05.05.2026
Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

13:14 05.05.2026
Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

09:24 04.05.2026
Міносвіти утворило комісію з надання дозволу на навчання у вишах громадянам РФ, Ірану, Білорусі та КНДР

06:48 04.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

22:47 03.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

05:38 02.05.2026
Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

03:35 02.05.2026
Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

01:46 02.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 114 ворожих атак – Генштаб

21:31 01.05.2026
Фейкові рекрутингові сайти маскуються під ресурс Третього армійського корпусу

