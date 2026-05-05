Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

Фото: https://president.gov.ua/

Україні необхідно створити єдиний координаційний центр, який охоплюватиме всі етапи залучення іноземців до військової служби – від відбору і транспортування до підготовки та забезпечення, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян", – зазначив Буданов в ході наради з представниками Сил оборони й народними депутатами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом.

Він наголосив, що зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює систему контролю, узгодження потреб і забезпечення військових.

Учасники наради домовилися впродовж травня опрацювати створення відповідного структурного підрозділу в Міністерстві оборони, представити програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства й розробити пропозиції для законодавчого врегулювання проблемних питань. Новий підрозділ має супроводжувати військових під час усього періоду служби.