В Одесі група осіб напала на авто ТЦК та СП з використанням подразнювального газу, троє з військовозобов'язаних втекли

Група невстановлених осіб на двох цивільних автомобілях у вівторок, 5 травня, в Одесі здійснили напад на службове авто ТЦК та СП, що доправляв військовозобов'язаних чоловіків для проходження військово-лікарської комісії, троє з них, скориставшись ситуацією, втекли, повідомила пресслужба обласного територіального ТЦК та СП.

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомляє про факт нападу на службовий автомобіль ТЦК та СП, що стався 5 травня 2026 року в м. Одеса", – йдеться у повідомленні пресслужби ТЦК та СП у Фейсбуці.

Повідомляється, що під час перевезення військовозобов'язаних до Одеського мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії, два цивільні автомобілі заблокували рух службового транспорту. Після цього група невстановлених осіб пошкодила вікна автомобіля та розпилила газ подразнювальної дії всередину салону службового авто. "Вказані дії створили реальну загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців супроводу та осіб, що перебували в транспорті", – зазначено у повідомленні.

"Характер дій нападників може свідчити про заздалегідь сплановані дії, вчинені з метою сприяння ухиленню від виконання військового обов'язку групі військовозобов'язаних, троє з яких, скориставшись ситуацією, втекли з місця події. Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України", – наголосили в одеському обласному ТЦК та СП.

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює клопотання перед правоохоронними органами щодо встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та виконання протиправних дій. Усі учасники інциденту будуть ідентифіковані та їхні дії будуть кваліфіковані відповідно до діючого українського законодавства", – наголошується у повідомленні.