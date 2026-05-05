Інтерфакс-Україна
18:24 05.05.2026

Мінрозвитку відкриває відбір громад для участі в Ukraine Recovery Conference 2026

Фото: Мінрозвитку громад

Міністерство розвитку громад і територій України (Мінрозвитку) відкриває конкурсний відбір територіальних громад для участі у конференції Ukraine Recovery Conference 2026, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську.

"Конференція у Гданську – це можливість для громад, які готові працювати з міжнародними партнерами системно і залучати ресурси на відновлення", – написав віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Телеграм-каналі.

За його словами, подати заявку на участь в конференції можуть територіальні громади (по одному представнику), асоціації органів місцевого самоврядування, а також проєкти та програми міжнародної технічної допомоги.

Відбір відбуватиметься за кількома критеріями: досвід міжнародної співпраці, якість стратегічного планування, інвестиційна готовність, антикорупційна робота та участь громад у міжмуніципальних партнерствах.

Кінцевий термін подання заявок – до 18:00 14 травня. Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн-форму: https://forms.gle/eg2rf3tQruWtCc9a7

 

