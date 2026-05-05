Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав правоохоронні органи України, міжнародну спільноту та Міжнародний кримінальний суд визнати системну мілітаризацію дітей, до якої вдається російська окупаційна влада, злочином проти людяності та забезпечити невідворотну відповідальність винних.

"Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності! На тимчасово окупованих територіях України вона триває роками й досі залишається безкарною. Десятки тисяч дітей змушені зростати у світі пропаганди, страху та нав'язаних військових наративів. Те, що має бути їхнім невід'ємним правом на освіту, перетворюється на інструмент агресії. Школи стають майданчиками підготовки до війни, а кадетські класи виховують покору, а не дитячу допитливість", – написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

"Я закликаю правоохоронні органи України, міжнародну спільноту та Міжнародний кримінальний суд визнати системну мілітаризацію дітей злочином проти людяності та забезпечити невідворотну відповідальність винних. Ті, хто відібрав у дітей дитинство, повинні відповісти перед законом", – заявив Лубінець.

Як зазначив український омбудсман, з 2014 року мілітаризація освіти на ТОТ охоплює все більше дітей. "За даними Єльського університету, з лютого 2022 року українських дітей переміщено щонайменше до 210 закладів у Росії та на ТОТ України. У 62% із них дітей піддають культурній, патріотичній та військовій пропаганді, а у 19% – проводять військову підготовку, включно з бойовими навчаннями, парадами та роботою з безпілотниками. Це – грубе порушення міжнародного гуманітарного права і злочин проти українських дітей", – написав він. Омбудсман зазначив, що дітей примушують вступати до мілітарних і псевдопатріотичних організацій на кшталт "Юнармії", "Орлят Росії", "Воїн", "Зарниця 2.0". "А 17 лютого на території Луганської області відзначали так званий "день російського кадета"", – додав він.

За його словами, наразі мілітаризація українських дітей на ТОТ набуває нових форм. "З 1 вересня у школах тимчасово окупованих Донецька, Макіївки, Докучаєвська та Маріуполя для учнів п'ятих класів запровадять так звані "козачі класи" – як обов'язкову частину шкільної програми. Це не спорадичні дії агресора. Це свідома продумана політика і стратегія війни", – упевнений Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

"Наразі ці дії залишаються без належної правової оцінки. Системна мілітаризація українських дітей на ТОТ є безпрецедентною у сучасній історії. Як світ може й далі мовчати перед обличчям цього злочину? Мовчання – це співучасть у злочині проти дітей", – додав він.