Інтерфакс-Україна
Події
17:46 05.05.2026

Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

2 хв читати
Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав правоохоронні органи України, міжнародну спільноту та Міжнародний кримінальний суд визнати системну мілітаризацію дітей, до якої вдається російська окупаційна влада, злочином проти людяності та забезпечити невідворотну відповідальність винних.

"Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності! На тимчасово окупованих територіях України вона триває роками й досі залишається безкарною. Десятки тисяч дітей змушені зростати у світі пропаганди, страху та нав'язаних військових наративів. Те, що має бути їхнім невід'ємним правом на освіту, перетворюється на інструмент агресії. Школи стають майданчиками підготовки до війни, а кадетські класи виховують покору, а не дитячу допитливість", – написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

"Я закликаю правоохоронні органи України, міжнародну спільноту та Міжнародний кримінальний суд визнати системну мілітаризацію дітей злочином проти людяності та забезпечити невідворотну відповідальність винних. Ті, хто відібрав у дітей дитинство, повинні відповісти перед законом", – заявив Лубінець.

Як зазначив український омбудсман, з 2014 року мілітаризація освіти на ТОТ охоплює все більше дітей. "За даними Єльського університету, з лютого 2022 року українських дітей переміщено щонайменше до 210 закладів у Росії та на ТОТ України. У 62% із них дітей піддають культурній, патріотичній та військовій пропаганді, а у 19% – проводять військову підготовку, включно з бойовими навчаннями, парадами та роботою з безпілотниками. Це – грубе порушення міжнародного гуманітарного права і злочин проти українських дітей", – написав він. Омбудсман зазначив, що дітей примушують вступати до мілітарних і псевдопатріотичних організацій на кшталт "Юнармії", "Орлят Росії", "Воїн", "Зарниця 2.0". "А 17 лютого на території Луганської області відзначали так званий "день російського кадета"", – додав він.

За його словами, наразі мілітаризація українських дітей на ТОТ набуває нових форм. "З 1 вересня у школах тимчасово окупованих Донецька, Макіївки, Докучаєвська та Маріуполя для учнів п'ятих класів запровадять так звані "козачі класи" – як обов'язкову частину шкільної програми. Це не спорадичні дії агресора. Це свідома продумана політика і стратегія війни", – упевнений Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

"Наразі ці дії залишаються без належної правової оцінки. Системна мілітаризація українських дітей на ТОТ є безпрецедентною у сучасній історії. Як світ може й далі мовчати перед обличчям цього злочину? Мовчання – це співучасть у злочині проти дітей", – додав він.

 

Теги: #діти #лубінець #омбудсмен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:23 05.05.2026
Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

15:10 05.05.2026
Мовний омбудсмен: Попри позитивні зрушення, ми все ще перебуваємо в полоні інерції

Мовний омбудсмен: Попри позитивні зрушення, ми все ще перебуваємо в полоні інерції

14:45 05.05.2026
Мовний омбудсмен: в столичному театрі "Темний софіт" досі є вистави російською мовою

Мовний омбудсмен: в столичному театрі "Темний софіт" досі є вистави російською мовою

22:41 02.05.2026
На Сумщині через атаку ворожих дронів постраждали двоє підлітків

На Сумщині через атаку ворожих дронів постраждали двоє підлітків

12:03 02.05.2026
За насильство над дітьми затримано засновника християнського реабілітаційного центру у Вінниці – генпрокурор

За насильство над дітьми затримано засновника християнського реабілітаційного центру у Вінниці – генпрокурор

16:02 30.04.2026
Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

12:12 30.04.2026
Програма Bring Kids Back UA сприяла поверненню 2126 українських дітей з РФ – Зеленський

Програма Bring Kids Back UA сприяла поверненню 2126 українських дітей з РФ – Зеленський

22:48 28.04.2026
Повернення викрадених РФ українських дітей стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії – ОП

Повернення викрадених РФ українських дітей стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії – ОП

15:02 25.04.2026
Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

15:34 24.04.2026
Дві дівчинки травмувалися на Буковині через падіння дерев, що росли біля дитячого майданчика

Дві дівчинки травмувалися на Буковині через падіння дерев, що росли біля дитячого майданчика

ВАЖЛИВЕ

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

ОСТАННЄ

ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

Росіяни вдарили по Запоріжжю, одна людина загинула, 6 поранені – ОВА

"Янголи Трійки": 85% поранених після супроводу служби повертаються у стрій

Мінцифри розробило стратегію щодо протидії лудоманії до 2035 р

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

Кількість назв на книжковому ринку зростає, а наклад зменшується – дослідження УІК

Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА