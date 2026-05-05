Інтерфакс-Україна
Події
17:40 05.05.2026

ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

2 хв читати

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Шукурджиєв і Кузьмін проти Росії та України", що стосується переслідування учасників мирної акції у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Суд встановив порушення статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (свобода мирних зібрань) з боку рф. Йдеться про події 9 березня 2015 року в Сімферополі, коли учасників акції до дня народження Тараса Шевченка затримали окупаційні "органи". Вони були притягнуті до відповідальності, зокрема за використання символіки з написом "Крим – це Україна", – йдеться у повідомленні.

ЄСПЛ наголосив, що російське законодавство, поширене на територію Криму, не може вважатися "законом" у розумінні Конвенції, оскільки саме його застосування відбулося з порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Суд також підтвердив існування системної практики придушення проукраїнських зібрань на півострові.

Водночас суд розглянув скаргу заявників проти України щодо нібито неефективного розслідування справи та відхилив її.

"ЄСПЛ констатував, що Україна не порушила своїх позитивних зобов'язань за статтею 11 Конвенції, і нагадав, що держава, яка не здійснює ефективного контролю над частиною своєї території, зберігає обмежені позитивні зобов'язання за Конвенцією. Ці зобов'язання полягають у вжитті заходів, до яких держава реально може вдатись у ситуації відсутності контролю над частиною власної території: дипломатичних, правових, інших". – зазначила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

За її словами, суд врахував, що українські правоохоронні органи діяли з власної ініціативи: відкрили кримінальне провадження на підставі відкритих джерел, встановили причетних осіб, надали одному із заявників статус потерпілого та провели можливі процесуальні дії. Проведення слідчих дій безпосередньо на тимчасово окупованій території було об'єктивно неможливим.

Суд також уточнив, що окремий процесуальний обов'язок проводити розслідування у справах про свободу зібрань виникає передусім у випадках застосування насильства, чого у цій справі не було.

"Рішення ЄСПЛ має важливе значення, оскільки: підтверджує системний характер порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму з боку рф; закріплює міжнародно-правову відповідальність росії за такі дії; підкреслює важливість ініціативних дій українських органів для захисту прав громадян на тимчасово окупованих територіях; уточнює стандарт позитивних зобов'язань держави в умовах окупації як реалістичний і такий, що враховує об'єктивні обмеження", – наголосили в міністерстві.

 

Теги: #єспл #мінюст #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 01.05.2026
Мін'юст спільно з Держархівслужбою забезпечують збереження та цифрову доступність унікальних документів НАФ

Мін'юст спільно з Держархівслужбою забезпечують збереження та цифрову доступність унікальних документів НАФ

14:59 29.04.2026
СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

16:33 28.04.2026
ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

09:33 20.04.2026
ГУР вночі знищили два ворожі кораблі та РЛС в окупованому Криму

ГУР вночі знищили два ворожі кораблі та РЛС в окупованому Криму

14:17 18.04.2026
В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

10:40 15.04.2026
Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

19:10 14.04.2026
Буданов провів зустріч з президентом ЄСПЛ Гійомаром

Буданов провів зустріч з президентом ЄСПЛ Гійомаром

14:42 10.04.2026
Україна презентувала модернізований Електронний реєстр апостилів у Постійному бюро Гаазької конференції – Мінюст

Україна презентувала модернізований Електронний реєстр апостилів у Постійному бюро Гаазької конференції – Мінюст

16:31 08.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено нафтобази, низку логістичних об'єктів та позиційний район БРК "Бастіон" ворога

Генштаб ЗСУ: Уражено нафтобази, низку логістичних об'єктів та позиційний район БРК "Бастіон" ворога

17:11 02.04.2026
На борту російського літака, який розбився в Криму, загинули офіцери штабу Північного флоту, в тому числі генерал-лейтенант – ЦПД

На борту російського літака, який розбився в Криму, загинули офіцери штабу Північного флоту, в тому числі генерал-лейтенант – ЦПД

ВАЖЛИВЕ

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

ОСТАННЄ

Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

Росіяни вдарили по Запоріжжю, одна людина загинула, 6 поранені – ОВА

"Янголи Трійки": 85% поранених після супроводу служби повертаються у стрій

Мінцифри розробило стратегію щодо протидії лудоманії до 2035 р

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

Кількість назв на книжковому ринку зростає, а наклад зменшується – дослідження УІК

Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА