ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Шукурджиєв і Кузьмін проти Росії та України", що стосується переслідування учасників мирної акції у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Суд встановив порушення статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (свобода мирних зібрань) з боку рф. Йдеться про події 9 березня 2015 року в Сімферополі, коли учасників акції до дня народження Тараса Шевченка затримали окупаційні "органи". Вони були притягнуті до відповідальності, зокрема за використання символіки з написом "Крим – це Україна", – йдеться у повідомленні.

ЄСПЛ наголосив, що російське законодавство, поширене на територію Криму, не може вважатися "законом" у розумінні Конвенції, оскільки саме його застосування відбулося з порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Суд також підтвердив існування системної практики придушення проукраїнських зібрань на півострові.

Водночас суд розглянув скаргу заявників проти України щодо нібито неефективного розслідування справи та відхилив її.

"ЄСПЛ констатував, що Україна не порушила своїх позитивних зобов'язань за статтею 11 Конвенції, і нагадав, що держава, яка не здійснює ефективного контролю над частиною своєї території, зберігає обмежені позитивні зобов'язання за Конвенцією. Ці зобов'язання полягають у вжитті заходів, до яких держава реально може вдатись у ситуації відсутності контролю над частиною власної території: дипломатичних, правових, інших". – зазначила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

За її словами, суд врахував, що українські правоохоронні органи діяли з власної ініціативи: відкрили кримінальне провадження на підставі відкритих джерел, встановили причетних осіб, надали одному із заявників статус потерпілого та провели можливі процесуальні дії. Проведення слідчих дій безпосередньо на тимчасово окупованій території було об'єктивно неможливим.

Суд також уточнив, що окремий процесуальний обов'язок проводити розслідування у справах про свободу зібрань виникає передусім у випадках застосування насильства, чого у цій справі не було.

"Рішення ЄСПЛ має важливе значення, оскільки: підтверджує системний характер порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму з боку рф; закріплює міжнародно-правову відповідальність росії за такі дії; підкреслює важливість ініціативних дій українських органів для захисту прав громадян на тимчасово окупованих територіях; уточнює стандарт позитивних зобов'язань держави в умовах окупації як реалістичний і такий, що враховує об'єктивні обмеження", – наголосили в міністерстві.