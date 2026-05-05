17:36 05.05.2026

Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи на Близькому Сході та в регіоні Затоки, і визначив завдання щодо двосторонньої роботи.

"Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки. Визначив завдання для нашої дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки та з регіоном загалом. Готуємо нові рішення й будемо розвивати наше безпекове партнерство", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Крім того, президент засудив безрозсудні удари з Ірану по території ОАЕ й збільшення військової напруги в Затоці.

"Важливо, щоб безпеки ставало більше, і від швидкості стабілізації ситуації та гарантування безпеки в цьому регіоні залежить багато і в усьому світі. Це стосується і безпеки, і економіки, і соціальних питань. Вартість життя більшості країн під загрозою через те, що відбувається саме в цьому регіоні", – наголосив він.

 

16:02 05.05.2026
Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

15:18 05.05.2026
Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

12:48 05.05.2026
Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

12:45 05.05.2026
Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

11:25 05.05.2026
Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

10:15 05.05.2026
Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

19:15 04.05.2026
Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

18:24 04.05.2026
Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

17:25 04.05.2026
Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

17:22 04.05.2026
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

