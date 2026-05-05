Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи на Близькому Сході та в регіоні Затоки, і визначив завдання щодо двосторонньої роботи.

"Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки. Визначив завдання для нашої дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки та з регіоном загалом. Готуємо нові рішення й будемо розвивати наше безпекове партнерство", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Крім того, президент засудив безрозсудні удари з Ірану по території ОАЕ й збільшення військової напруги в Затоці.

"Важливо, щоб безпеки ставало більше, і від швидкості стабілізації ситуації та гарантування безпеки в цьому регіоні залежить багато і в усьому світі. Це стосується і безпеки, і економіки, і соціальних питань. Вартість життя більшості країн під загрозою через те, що відбувається саме в цьому регіоні", – наголосив він.