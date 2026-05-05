Росіяни вдарили по Запоріжжю, одна людина загинула, 6 поранені – ОВА

Російські окупанти у вівторок, 5 травня, вдарили по Запоріжжю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"6 постраждалих внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Всі госпіталізовані до медзакладів", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки є загиблий.

"На жаль, через ворожу атаку загинув чоловік", – написав Федоров.

Він повідомив, що внаслідок удару почалася пожежа.

"Горять автомобілі, магазин та підприємство", – розповів голова ОВА.

Крім того, були пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

Як повідомлялось, раніше у вівторок Федоров повідомив, що ворог ударив КАБами по підприємствам.