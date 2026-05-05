"Янголи Трійки": 85% поранених після супроводу служби повертаються у стрій

85% поранених, яких супроводжує Патронатна служба "Янголи Трійки", після відновлення повертаються у стрій, наголосили у службі з нагоди 12-річчя.

"У 2014 році нинішні "Янголи Трійки" були невеликою групою волонтерів на чолі з подругою Гайкою – Оленою Толкачовою. Вони займалися похованням перших загиблих добровольців, їздили до поранених у лікарні, знаходили медикаменти, фахівців, забезпечували необхідним і допомагали вирішувати бюрократичні питання. Це була спільнота, яка дбала про своїх. Сьогодні Патронатна служба працює для всього Третього армійського корпусу і масштабує свій досвід. Разом із Генеральним штабом триває робота над запуском подібних служб у кожній бригаді Сил оборони. Відповідне навчання вже пройшли 210 підрозділів", – йдеться у повідомленні Третього армійського корпусу у Телеграм-каналі.

Зазначається, що Патронатна служба допомогла понад 13 тис. поранених з 2022 року. Більшість із них завдяки належному догляду і моральному стану повернулися в стрій.

"Ми воюємо за своїх не лише на полі бою. Ми воюємо за своїх і тоді, коли вони в лікарні, у полоні, у будь-якій біді", – сказав командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Як розповіли у Патронатній службі, понад 300 військових після полону пройшли лікування і відновлення за участі служби. Також понад 180 бійців отримали протезування під опікою Янголів Трійки. Крцм того, було створено власну стоматологію, де військові і ветерани можуть безкоштовно пройти лікування та імплантацію.