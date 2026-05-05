Мінцифри розробило стратегію щодо протидії лудоманії до 2035 р

Міністерство цифрової трансформації представило вперше розроблену в Україні Стратегію щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор і боротьби з ігровою залежністю до 2035 року, йдеться у повідомленні відомства.

"У зв'язку з цим змінюємо підхід: замість роботи з наслідками – попередження проблеми і мінімізація негативних соціальних наслідків", – зауважило міністерство у релізі у вівторок.

У новій стратегії передбачається розвиток освітніх програм, впровадження інструментів самоконтролю для гравців, формування культури відповідальної гри та посилення боротьби з нелегальним гральним бізнесом.

"Нова політика закладає створення повного циклу підтримки: від інформування населення про ризики та способи отримання допомоги – до лікування, реабілітації та повернення до нормального життя людей з ігровою залежністю", – йдеться у повідомленні.

Мінцифри уточнилО, що за медичну складову системи відповідатиме Міністерство охорони здоров'я. Мова йде про запровадження скринінгу ігрової залежності, формування чітких маршрутів пацієнта, оновлення підходів до лікування та розширення доступу до послуг у сфері психічного здоров'я.

Окремим акцентом буде підтримка сімей, які зазнали фінансових та психологічних наслідків. "Навчимо лікарів, психологів, соціальних працівників – для роботи з такими випадками", – йдеться у повідомленні.

У проєкті стратегії наголошується, що лише протягом червня-грудня 2025 року Державним агентством з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity було виявлено 2,8 тис. вебсайтів, які надавали доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії.

Серед основних операційних цілей стратегії виокремлено захист дітей, молоді, інших вразливих верств населення від негативного впливу азартних ігор.

Також передбачається профілактика ігрової залежності у секторі безпеки і оборони, яку планується досягти за допомогою розроблення методичних матеріалів для військовослужбовців, командирів (начальників) військових підрозділів та фахівців з морально-психологічного забезпечення щодо запобігання виникненню ігрової залежності.

До інших завдань входить проведення інформаційних і освітніх заходів для фахівців з морально-психологічного забезпечення та інших фахівців сектору безпеки і оборони .

Загалом планується залучити понад 40 органів влади та інституцій, від МОЗ, Міністерства соціальної політики, сім"ї та єдності, Міністерства освіти і науки, правоохоронних органів, до органів місцевого самоврядування.

У Мінцифри уточнили, що обговорення відповідного проєкту триватиме до 18 травня цього року.