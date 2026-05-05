Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

Якщо припинення вогню, оголошене Україною буде взаємним, то воно може бути продовжене, водночас, Україна стежить за кожним кроком ворога, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", – написав Буданов у телеграм-каналі у вівторок.

Керівник ОП зазначив, що "президент України цим кроком довів усьому світові свою відданість миру".

"Наступний крок – за рф. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", – наголосив Буданов.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.