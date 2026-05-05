16:48 05.05.2026

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Якщо припинення вогню, оголошене Україною буде взаємним, то воно може бути продовжене, водночас, Україна стежить за кожним кроком ворога, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", – написав Буданов у телеграм-каналі у вівторок.

Керівник ОП зазначив, що "президент України цим кроком довів усьому світові свою відданість миру".

"Наступний крок – за рф. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", – наголосив Буданов.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

 

22:39 04.05.2026
Сибіга про перемир'я з РФ: це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії

21:15 04.05.2026
Керівник ЦПД про перемир'я на 8-9 травня: Путін може завершити війну, "але він ухиляється від цього, і вічно бреше"

20:46 04.05.2026
Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило перемир'я на 8-9 травня

20:06 01.05.2026
Буданов обговорив з представниками ОЕСР старт нового проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні

17:57 01.05.2026
Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

15:25 01.05.2026
Буданов відзначив позитивну оцінку ОЕСР щодо прогресу України на шляху впровадження реформ

22:54 29.04.2026
Трамп обговорив з Путіним можливе "невелике перемир'я" в Україні, в Києві планують з'ясувати деталі обговореного

17:36 27.04.2026
Керівник Офісу президента та його заступники зустрінуться з членами погоджувальної ради парламенту – нардеп

11:04 24.04.2026
Буданов і Горбулін домовилися поглиблювати співпрацю ОП й інших державних інституцій із НАН України

20:10 23.04.2026
Мудра: 22 країни заявили про згоду приєднатись до угоди для запуску Спецтрибуналу

