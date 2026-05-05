Інтерфакс-Україна
Події
16:43 05.05.2026

Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

1 хв читати

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на Lamborghini, яким користується один із підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд першої інстанції відмовив у накладенні арешту на автомобіль, однак прокурор САП оскаржив це рішення. Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію обвинувачення – на транспортний засіб накладено арешт", – йдеться у повідомленні.

Масштабна схема розкрадання державного зерна на суму майже $29 млн була викрита на початку квітня. У ході розслідування детективи НАБУ та прокурори САП встановили, що один із підозрюваних після вчинення злочину користувався елітним автомобілем "Lamborghini". Щоб приховати реального власника автівку оформили на тещу підозрюваного, проте рівень її законних доходів не відповідає вартості такого майна.

 

Теги: #сап #суд #зерно #розкрадання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 05.05.2026
Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

20:38 04.05.2026
Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

17:09 30.04.2026
Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

19:48 29.04.2026
РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

16:16 29.04.2026
САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

15:27 29.04.2026
Російська влада офіційно залучила приватні компанії до контрабанди українського зерна у Сирію – ЗМІ

Російська влада офіційно залучила приватні компанії до контрабанди українського зерна у Сирію – ЗМІ

14:10 29.04.2026
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

12:04 29.04.2026
Розблокування портів Миколаєва здешевить логістику зерна на $5/т – "Нібулон"

Розблокування портів Миколаєва здешевить логістику зерна на $5/т – "Нібулон"

16:30 28.04.2026
Суд обмежив час захисту на ознайомлення з матеріалами розслідування у справі Тимошенко – САП

Суд обмежив час захисту на ознайомлення з матеріалами розслідування у справі Тимошенко – САП

14:56 28.04.2026
Головну бухгалтерку наукового інституту в Києві підозрюють у привласненні 2,5 млн грн на фейкових відрядженнях

Головну бухгалтерку наукового інституту в Києві підозрюють у привласненні 2,5 млн грн на фейкових відрядженнях

ВАЖЛИВЕ

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

ОСТАННЄ

ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

Росіяни вдарили по Запоріжжю, одна людина загинула, 6 поранені – ОВА

"Янголи Трійки": 85% поранених після супроводу служби повертаються у стрій

Мінцифри розробило стратегію щодо протидії лудоманії до 2035 р

Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

Кількість назв на книжковому ринку зростає, а наклад зменшується – дослідження УІК

Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА