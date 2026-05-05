Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на Lamborghini, яким користується один із підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд першої інстанції відмовив у накладенні арешту на автомобіль, однак прокурор САП оскаржив це рішення. Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію обвинувачення – на транспортний засіб накладено арешт", – йдеться у повідомленні.

Масштабна схема розкрадання державного зерна на суму майже $29 млн була викрита на початку квітня. У ході розслідування детективи НАБУ та прокурори САП встановили, що один із підозрюваних після вчинення злочину користувався елітним автомобілем "Lamborghini". Щоб приховати реального власника автівку оформили на тещу підозрюваного, проте рівень її законних доходів не відповідає вартості такого майна.