У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових, зокрема за бюджет Міністерства оборони.

"Сьогодні ми всі і книжкова сфера стоїмо перед викликом того, як має виглядати новий фокус, на чому треба сфокусуватися, щоб асиметрично рости. Ця ідея асиметричного росту присутня у місії Міністерства оборони України і мені вона здається дуже продуктивною. Сьогодні, коли ми говоримо про українську книжку, важливо шукати нові шляхи, тому що старі не працюють", – сказала заступниця міністра культури України Богдана Лаюк на пресконференції щодо показників книжкової галузі в 2025 році у вівторок в Києві.

Водночас президент Українська видавнича асоціація (УВА) Артем Біденко заявив, що для ринку хорошим асиметричним кроком може стати використання частини коштів на оборону для закупівлі книжок на потреби військових.

"Цей кейс відомий в Сполучених Штатах. Я думаю, цю дискусію можна піднімати гучно і міністерству, і нам, і Інституту книги і рухатися в сторону, що це по суті оборонний бюджет держави. Насправді – це будуть копійки в отих мільярдах, які витрачаються на оборону. Це дасть дуже сильний вплив на аудиторію, ми знаємо кейс Штатів в 50-60 року – сплеск читання, це дасть потужну силу видавничій галузі. А потім ці книги можна передавати в бібліотеки при бажанні", – зазначив він.

У той же час президентка ВГО "Українська бібліотечна асоціація" (УБА) Оксана Бруй додала, що для військових потрібно видавати книги в спеціальному полегшеному формфакторі.

"Велику книжку ти не потягнеш в окопи, коли у тебе там купа всього. Думаю, має бути спеціальна видавнича програма на це", – додала вона.

Як повідомлялося, на сьогодні в Україні діє проєкт "Культурного десанту" "Книга на фронт", завдяки якому люди та бізнеси можуть придбати та передати військовим книжки.