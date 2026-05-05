Кількість назв на книжковому ринку зростає, а наклад зменшується – дослідження УІК

Кількість назв книжок в Україні зростає, водночас сукупний наклад скорочується, свідчать результати щорічного дослідження Українського інституту книги.

"За оцінкою УІК, у 2025 році на ринку було близько 400 активних видавців, за рік їх побільшало на 40. Сукупний дохід видавців у 2025 зріс на 8,5% проти 2024. Водночас річна інфляція становила 9,2% – тож реальний сукупний дохід залишився на тому ж рівні", – йдеться в повідомленні Інституту.

Там зауважили, що зростання демонструють переважно великі видавці: 208 видавців (54%) показали зростання, вони забезпечили 76% усіх доходів; 177 видавців (46%) показують падіння – це 24% усіх доходів.

"За даними Книжкової палати України, у 2025 році вийшло 15 069 назв книг і брошур тиражем понад 33 мільйони примірників, образотворчих видань – 1156 назв накладом майже 3,5 мільйона примірників", – додали у відомстві.

Зазначається, що сукупний випуск за рік підріс за кількістю назв на 4%, однак сукупний річний тираж поменшав на 1,75%.

"В цілому показники друку демонструють позитивну динаміку після катастрофічного падіння в 2022 році на початку повномасштабної російської агресії, але ще не вийшли на доковідний рівень", – йдеться в повідомленні.

На думку фахівців УІК, розвитку галузі сприятимуть такі кроки: масштабні закупівлі нових книжок для комплектування публічних та шкільних бібліотек коштом державного та місцевих бюджетів, зокрема й на умовах співфінансування; розширення програми "єКнига" на категорію батьків новонароджених; старт програми субсидій для книгарень; встановлення ставки 50% "Нацкешбеку" на книжки.

З повним дослідженням можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1hmksjDcLIuScW_LSdk7IGL7AI5s7x8Vh/view

Як повідомлялося, видавці в Україні прогнозують зростання цін на нонфікшн літературу, дитячі книги та повноколірні видання в 2026 році.

Генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов вважає, що в Україні не треба будувати ринок дешевих книжок.