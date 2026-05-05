Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

Зараз на території Білорусі немає великої кількості російських сил, ударні підрозділи наразі відсутні, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Мова може йти про певні логістичні підрозділи, які залишилися на території Білорусі, або ж ті, які обслуговують літаки і т.д., та допомагають у проведенні певного збору розвідданих з території Білорусі. Тобто на території Білорусі немає ударних підрозділів (піхотних або мотопіхотних, інше)", – розповів Демченко.

В ефірі телемарафону у вівторок речник ДПСУ також зазначив, що під час нещодавньої атаки гелікоптерів з Білорусі прикордонники не фіксували.

"Звісно, що за допомогою технічних засобів спостереження фіксувалися певні цілі на території Білорусі. Але повітряна куля, яка несе на собі ретранслятори для того, щоб підсилювати сигнал для російських повітряних засобів ураження, які саме в той час ворог запускав, – так це відбулося", – додав Демченко.

Також він підтвердив, що Україна продовжує фіксувати, що вглиб території Білорусі продовжується облаштовуватися інфраструктура.

"Свого часу Білорусь заявляла і про створення Південного оперативного командування саме по напрямку кордону з Україною. Тому облаштовуються полігони. Це все ризики, які для України несе цей напрямок. І ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій.

Навіть попри те, що зараз на території Білорусі великої кількості російських сил чи російських підрозділів немає", – зазначили у відомстві.

Демченко підкреслив, що Росія може перекинути додаткові сили в Білорусь, але станом на зараз РФ не тримає на території РБ великих сил. Також він додав, що не можна виключати провокацій на напрямку кордону з Білоруссю.

Раніше президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що на україно-білоруському кордоні фіксувалася специфічна активність з боку Білорусі.