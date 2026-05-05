Інтерфакс-Україна
Події
16:02 05.05.2026

Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський у Бахрейні провів зустріч з Королем Королівства Бахрейн Хамадом бін Ісою Аль Халіфою, і запропонував йому укласти drone deal і масштабувати співпрацю між країнами.

"Говорили про удари з Ірану проти Бахрейну та інших країн, про ситуацію щодо Ормузької протоки. Практично щодня наша країна теж під такими ж терористичними ударами, і наші люди мають відповідний досвід повномасштабного захисту. Україна готова ділитися з Бахрейном такою безпековою експертизою та допомагати посилювати захист життя. Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, і домовились, що наші команди опрацюють деталі", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості.

Крім того, лідери обговорили розвиток двосторонніх економічних відносин та партнерства у сфері аграрного виробництва.

Зеленський поінформував короля Бахрейну про ситуацію в Україні та дипломатичну роботу для досягнення достойного миру.

"Також підняли питання про взаємне відкриття посольств у наших країнах. Наша співпраця має значний потенціал у багатьох вимірах, і обов'язково маємо це реалізувати", – зауважив Зеленський.

 

