15:52 05.05.2026

Генштаб ЗСУ: Удари Сил оборони завдали Туапсинському НПЗ та порту міста збитків на понад $300 млн

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що комплексні удари Сил оборони по порту та нафтопереробному заводу у м. Туапсе Краснодарського краю (Росія) завдали збитків на більш ніж $300 млн.

"Підраховано, що комплексне ураження підрозділами Сил оборони України у квітні та 1 травня призвело до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ на суму понад $300 млн", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

Як повідомлялось, Сили оборони у квітні та 1 травня чотири рази наносили ураження по порту та НПЗ у м. Туапсе.

 

